Сибиряк из ревности задушил сожительницу — подозреваемого задержали на трассе во время попытки покинуть страну

Новосибирец задушил сожительницу из ревности и попытался сбежать из страны. Трагедия произошла 27 февраля в квартире на улице Степной, 47 — было обнаружено тело
— Между фигурантом дела и его сожительницей возникла ссора, в ходе которой мужчина, находясь в ванной комнате, на почве ревности задушил потерпевшую. После убийства злоумышленник скрылся с места совершения преступления, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области. — Совместно с сотрудниками полиции по горячим следам удалось установить и задержать при попытке скрыться и покинуть территорию России
Возбуждено уголовное дело по
В середине февраля в Новосибирске полицейские задержали другого мужчину, которого подозревают в убийстве сожительницы. Он утверждал, что девушка задохнулась, когда зацепилась шарфом за диван.