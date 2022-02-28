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Сибиряк из ревности задушил сожительницу — подозреваемого задержали на трассе во время попытки покинуть страну

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

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Мужчина свою вину признал. Сейчас решается вопрос о мере пресечения

Мужчина свою вину признал. Сейчас решается вопрос о мере пресечения

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Новосибирец задушил сожительницу из ревности и попытался сбежать из страны. Трагедия произошла 27 февраля в квартире на улице Степной, 47 — было обнаружено тело 40-летней женщины с признаками насильственной смерти.

— Между фигурантом дела и его сожительницей возникла ссора, в ходе которой мужчина, находясь в ванной комнате, на почве ревности задушил потерпевшую. После убийства злоумышленник скрылся с места совершения преступления, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области. — Совместно с сотрудниками полиции по горячим следам удалось установить и задержать при попытке скрыться и покинуть территорию России 37-летнего фигуранта по делу на трассе в Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 «Убийство». Мужчина свою вину признал. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

В середине февраля в Новосибирске полицейские задержали другого мужчину, которого подозревают в убийстве сожительницы. Он утверждал, что девушка задохнулась, когда зацепилась шарфом за диван.

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