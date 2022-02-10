Заявил, что она зацепилась шарфом: новосибирец пытался запутать полицию после убийства знакомой

Тело девушки обнаружил родственник. Оперативники выяснили, что мужчина пытался запутать следователей. Ранее он поссорился с 27-летней потерпевшей и задушил ее шарфом, а затем лег спать. Подозреваемого задержали и доставили к следователю.

Мужчина признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по статье за убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ).

— Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает пресс-служба Следственного комитета России по НСО.

