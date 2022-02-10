10 февраля четверг
СЕЙЧАС -21°С
Пробки 2/10
usd 74.80
eur 85.38
Тема дняСибирячку с сыном лишили жилья после вопросов к УК
Все новости
Все новости

Заявил, что она зацепилась шарфом: новосибирец пытался запутать полицию после убийства знакомой

Его задержали и передали следователям

4 617
37Обсудить

Поделиться

Дело передали в суд

Дело передали в суд

Поделиться

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве сожительницы. Он утверждал, что девушка задохнулась, когда зацепилась шарфом за диван.

— 16 декабря 2021 года в ночное время в полицию поступило сообщение от 35-летнего жителя Кировского района. Мужчина сообщил полицейским, что его сожительница упала с дивана и зацепилась шарфом, в результате чего произошло удушение. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Тело девушки обнаружил родственник. Оперативники выяснили, что мужчина пытался запутать следователей. Ранее он поссорился с 27-летней потерпевшей и задушил ее шарфом, а затем лег спать. Подозреваемого задержали и доставили к следователю.

Мужчина признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по статье за убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ).

— Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает пресс-служба Следственного комитета России по НСО.

Ранее суд вынес приговор жителю Бердска, который пытался задушить 4-летнюю дочь своей соседки. Его отправили в колонию строгого режима.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Кировский районполицияудушение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter