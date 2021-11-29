Бердчанину, пытавшемуся задушить 4-летнюю дочь соседки, дали 13 лет колонии строгого режима

Сегодня, 29 ноября, Бердский городской суд Новосибирской области вынес приговор ранее судимому 37-летнему бердчанину Денису Верещагину. Летом прошлого года он пытался задушить 4-летнюю девочку. Мужчине дали 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Изначально уголовное дело против нападавшего было возбуждено по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством). Но в ходе следствия к нему добавились обвинения по более тяжкой статье — «Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Суд признал Верещагина виновным по обеим статьям.
Инцидент произошел вечером 11 июля 2020 года в Бердске. В момент совершения преступления Верещагин был пьян и находился возле жилого дома на улице Максима Горького, 1. Возле подъезда он встретил 42-летнюю соседку и ее 4-летнюю дочь.
— С целью лишения жизни малолетней девочки из-за личной к ней неприязни Верещагин схватил ее обеими руками за шею и стал ребенка душить. При этом злоумышленник высказывал девочке угрозу убийством. Довести до конца задуманное он не смог, так как мама девочки оказала ему активное сопротивление, и проходившие мимо две женщины помогли матери освободить ребенка из рук Верещагина, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Также Верещагин угрожал ребенку и матери расправой. Полицейские задержали мужчину на месте совершения преступления.
Верещагин признал вину в угрозе убийством, но не признал себя виновным в покушении на убийство. Суд приговорил Верещагина по совокупности преступлений окончательно к 13 годам лишении свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима (с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев). Приговор еще не вступил в законную силу.
В ночь на 28 ноября возле заведения «Вдали от жен» в новосибирском Куйбышеве подожгли BMW. Перед инцидентом случилась массовая драка из-за того, что посетители не поделили место на танцполе. Автомобиль принадлежал одному из участников драки.