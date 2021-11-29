Бердчанину, пытавшемуся задушить 4-летнюю дочь соседки, дали 13 лет колонии строгого режима

Сегодня, 29 ноября, Бердский городской суд Новосибирской области вынес приговор ранее судимому 37-летнему бердчанину Денису Верещагину. Летом прошлого года он пытался задушить 4-летнюю девочку. Мужчине дали 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Изначально уголовное дело против нападавшего было возбуждено по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством). Но в ходе следствия к нему добавились обвинения по более тяжкой статье — «Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).