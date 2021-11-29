29 ноября понедельник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 7/10
usd 75.59
eur 84.95
Тема дняКакие дома в Новосибирске построены на кладбищах
Все новости
Все новости

Появилось видео с моментом поджога BMW после массовой драки в Новосибирской области

Ранее полиция уже возбудила уголовное дело о порче имущества

1 513
11Обсудить

Поделиться

У машины полностью сгорела передняя часть

У машины полностью сгорела передняя часть

Поделиться

В Новосибирской области появилось видео поджога автомобиля BMW, припаркованного у заведения «Вдали от жен» в Куйбышеве.

Перед этим инцидентом ночью с 27 на 28 ноября в клубе случилась массовая драка. По словам очевидцев, конфликт начался с того, что два человека не поделили место на танцполе. Спустя несколько часов неизвестные подожгли автомобиль BMW, который принадлежал одному из участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества».

На кадрах, которые прислал в редакцию местный житель, видно, как вспыхивает машина, потом она горит, а также на видео попали последствия пожара. Среди роликов есть видео с камер наблюдения. Сейчас они распространяются в чатах местных жителей.

— Сам я туда не хожу. Раньше, насколько я знаю, подвыпивший народ после застолья домашнего или закрытия других заведений ехал сюда, в клуб «Вдали от жен». Он на окраине города. Сейчас там в основном молодежь, — поделился читатель НГС, приславший видео.

Этим летом массовая потасовка случилась в центре Новосибирска. На место выезжали несколько полицейских машин.

Видеозапись драки опубликовал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте». На двухминутном ролике видно минимум 10 человек, которые дерутся на тротуаре, периодически выбегая на проезжую часть. По словам очевидцев, конфликт возник между двумя компаниями молодых людей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

МВДдракаподжог
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться