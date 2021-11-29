Появилось видео с моментом поджога BMW после массовой драки в Новосибирской области

В Новосибирской области появилось видео поджога автомобиля BMW, припаркованного у заведения «Вдали от жен» в Куйбышеве.

Перед этим инцидентом ночью с 27 на 28 ноября в клубе случилась массовая драка. По словам очевидцев, конфликт начался с того, что два человека не поделили место на танцполе. Спустя несколько часов неизвестные подожгли автомобиль BMW, который принадлежал одному из участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества».