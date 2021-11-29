Появилось видео с моментом поджога BMW после массовой драки в Новосибирской области

В Новосибирской области появилось видео поджога автомобиля BMW, припаркованного у заведения «Вдали от жен» в Куйбышеве.
Перед этим инцидентом ночью с 27 на 28 ноября в клубе случилась массовая драка. По словам очевидцев, конфликт начался с того, что два человека не поделили место на танцполе. Спустя несколько часов неизвестные подожгли автомобиль BMW, который принадлежал одному из участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по
На кадрах, которые прислал в редакцию местный житель, видно, как вспыхивает машина, потом она горит, а также на видео попали последствия пожара. Среди роликов есть видео с камер наблюдения. Сейчас они распространяются в чатах местных жителей.
— Сам я туда не хожу. Раньше, насколько я знаю, подвыпивший народ после застолья домашнего или закрытия других заведений ехал сюда, в клуб «Вдали от жен». Он на окраине города. Сейчас там в основном молодежь, — поделился читатель НГС, приславший видео.
Этим летом массовая потасовка случилась в центре Новосибирска. На место выезжали несколько полицейских машин.
Видеозапись драки опубликовал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте». На двухминутном ролике видно минимум