Массовая драка в Новосибирской области закончилась поджогом автомобиля BMW

В Новосибирской области в городе Куйбышев произошла массовая драка в клубе. Драка попала на видеокамеры, а после инцидента полиция возбудила уголовное дело о поджоге: рядом с кафе подожгли автомобиль.
Как сообщается в группе «АСТ-54», два человека не поделили танцплощадку — после этого началась массовая драка.
— Одному из них впоследствии понадобилась помощь медиков. Разбитыми носами дело не ограничилось, — рассказали в группе «АСТ-54» со ссылкой на своего подписчика.
Спустя несколько часов после завершения конфликта неизвестные подожгли автомобиль BMW, который принадлежал одному из участников массовой драки.
— 28 ноября в межмуниципальный отдел МВД России «Куйбышевский» поступило заявление о поджоге автомобиля, припаркованного у одного из заведений общепита. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества», — рассказали в МВД по Новосибирской области.
Клуб, в котором произошла драка, называется «Вдали от жен». На указанный в группе во «ВКонтакте» номер мы дозвонились, но после ответа на звонок никто по телефону не разговаривает.
Вчера, 28 ноября, вечером около 22:00 во дворе дома на улице Блюхера, 19 в Новосибирске произошел конфликт двух водителей. Один из них поранил другого ножом.