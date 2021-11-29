Массовая драка в Новосибирской области закончилась поджогом автомобиля BMW

В Новосибирской области в городе Куйбышев произошла массовая драка в клубе. Драка попала на видеокамеры, а после инцидента полиция возбудила уголовное дело о поджоге: рядом с кафе подожгли автомобиль.

Как сообщается в группе «АСТ-54», два человека не поделили танцплощадку — после этого началась массовая драка.

— Одному из них впоследствии понадобилась помощь медиков. Разбитыми носами дело не ограничилось, — рассказали в группе «АСТ-54» со ссылкой на своего подписчика.

