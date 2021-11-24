«Крики были, что в шею поранил»: два водителя устроили потасовку после рядового ДТП во дворах на Блюхера

Два водителя устроили потасовку с ножом после рядового ДТП в Новосибирске
Вчера, 23 ноября, вечером около 22:00 во дворе дома на улице Блюхера, 19 в Новосибирске произошел конфликт двух водителей. Один из них поранил другого ножом.
— Конфликт произошел. Два автомобиля чуть крыльями соединились, там поворот такой, что разъехаться сложно. И один из водителей нанес другому ранения, крики были, что в шею поранил. А потом нападавший убежал. Оперативно приехала полиция, с собаками искали его. Прям драка такая, тот, кого порезали, пытался побежать за ним, — рассказал НГС очевидец произошедшего.
Очевидец уточнил, что пострадавшего увезли на скорой. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области:
— Получено сообщение, выясняются обстоятельство произошедшего, а также личность и местонахождения лица, совершившего преступление.
В ведомстве добавили, что ранение было непроникающим.
Накануне НГС писал, что в Новосибирске таксист ограбил пьяного пассажира и высадил его на дорогу. Пострадавшему понадобилась помощь врачей.