«Крики были, что в шею поранил»: два водителя устроили потасовку после рядового ДТП во дворах на Блюхера

Вчера, 23 ноября, вечером около 22:00 во дворе дома на улице Блюхера, 19 в Новосибирске произошел конфликт двух водителей. Один из них поранил другого ножом.



— Конфликт произошел. Два автомобиля чуть крыльями соединились, там поворот такой, что разъехаться сложно. И один из водителей нанес другому ранения, крики были, что в шею поранил. А потом нападавший убежал. Оперативно приехала полиция, с собаками искали его. Прям драка такая, тот, кого порезали, пытался побежать за ним, — рассказал НГС очевидец произошедшего.