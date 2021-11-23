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В Новосибирске таксист ограбил пассажира и высадил его из салона на дорогу

После поездки мужчина с травмами головы попал в больницу

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Полиция разыскивает водителя-таксиста, который избил и ограбил пассажира

Полиция разыскивает водителя-таксиста, который избил и ограбил пассажира

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В ночь на 22 ноября в Новосибирске неустановленный водитель такси ограбил пьяного пассажира, высадил его из салона и скрылся в неизвестном направлении.

— Потерпевшим оказался 58-летний житель Академгородка. С сотрясением мозга, ссадинами и ушибами головы мужчина был госпитализирован в Центральную клиническую больницу. Так как он был в состоянии опьянения, то смог вспомнить только то, что машина была белого цвета, и то, что таксист высадил его на дороге недалеко от ЖК «Балтийский». А также что тот силой вырвал у него смартфон iPhone 8, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о происшествии.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), в рамках уголовного дела, проводятся мероприятия, направленные на установление лица, совершившего противоправное деяние, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Конфликты между водителями такси и их пассажирами происходят довольно часто. НГС рассказывал о том, как вечером 5 июля в Новосибирске произошел конфликт между пассажиркой такси и слабослышащим водителем. В ходе ссоры женщина ударила мужчину ногой.

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