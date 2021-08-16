«Приехали три батальона ППС»: массовая драка произошла в центре Новосибирска

В ночь с субботы на воскресенье в центре Новосибирска случилась массовая потасовка. На место выезжали несколько полицейских машин.



Видеозапись драки опубликовал паблик АСТ-54 во «ВКонтакте». На двухминутном ролике видно минимум 10 человек, которые дерутся на тротуаре, периодически выбегая на проезжую часть. По словам очевидцев, конфликт возник между двумя компаниями молодых людей.