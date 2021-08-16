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«Приехали три батальона ППС»: массовая драка произошла в центре Новосибирска

На Советской повздорили две компании

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По словам очевидцев, конфликт произошел между двумя компаниями парней

По словам очевидцев, конфликт произошел между двумя компаниями парней

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Ночью в Новосибирске произошла массовая драка

В ночь с субботы на воскресенье в центре Новосибирска случилась массовая потасовка. На место выезжали несколько полицейских машин.

Видеозапись драки опубликовал паблик АСТ-54 во «ВКонтакте». На двухминутном ролике видно минимум 10 человек, которые дерутся на тротуаре, периодически выбегая на проезжую часть. По словам очевидцев, конфликт возник между двумя компаниями молодых людей.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что инцидент произошел на Советской, 35.

— Приехали три батальона ППС, по приезде уже никого не было. В настоящий момент заявлений не написано, из больницы тоже сообщений не поступало, — уточнили в ведомстве.

В начале марта жительница Новосибирска 26-летняя Наталья Кондрашова подала заявление в полицию по факту ее избиения в баре «Путч». Потасовка в пивном баре на Красном проспекте, 33 произошла в ночь с 5 на 6 марта. Неизвестные зашли в заведение, где проходила тематическая тату-вечеринка. Якобы им не понравился внешний вид посетителей вечеринки — налетчики стали кидаться стеклянными стаканами и стульями.

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МВДпотасовка
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