«Столько крови, думала, что это какое-то ДТП!»: что происходит во дворе, где на парковке зарезали женщину
Корреспондент НГС отправился на место происшествия в поисках очевидцев убийства и знакомых семьи убитой
Сегодня во дворе дома на Татьяны Снежиной ничего не напоминает о жестоком убийстве женщины, произошедшем 11 июля на парковке. На детской площадке резвятся дошколята, на одних лавочках рядом их родители, на других — старушки, обсуждают последние новости. В отличие от других будней, на этот раз есть, что обсудить. Обсуждение негромкое: рядом играют дети.
Очевидцев трагического происшествия на месте застать не удалось: люди пересказывают услышанное от других или то, что прочли в социальных сетях. По версии следствия, муж пять раз ударил ножом свою жену.
— Тем вечером я вышла во двор и увидела много крови на парковке возле машины мужчины, который сделал это с женой. Сначала думала, что какое-то ДТП, но потом от дочери узнала, что произошло. Весь дом гудит от таких новостей, — рассказывает молодая женщина на лавочке.
Машина
В квартире, где проживала убитая, никого нет. Детей, вероятно, забрали родственники, мать хоронят, а отца заключили в СИЗО. Соседка по лестничной площадке говорит, что разлад в семье начался довольно давно.
— Я еще тогда беременная была, — держа в руках своего малыша нескольких месяцев от роду, говорит соседка. — Помню, ныне покойная вызывала полицейских: муж напился и избивал ее. Крики и ругань из той квартирой редкостью не были. Но произошедшее просто в голове не укладывается.
Другая соседка с лестничной площадки рассказала, что Роман тоже как-то стал жертвой избиения. Однажды глубокой ночью всех соседей разбудил крик его жены.
— Она кричала: «Прекратите! Вы же убьете его!» Мы из квартир повыскакивали, видим, что Романа избивают несколько молодых парней лет двадцати. Били жестоко, но, увидев нас, ретировались. Не знаю, что послужило причиной того конфликта. Может это ему за то, что жену колотил досталось, — говорит девушка.
Ранним утром 11 июля Роман написал пост и поместил его в закреп на своей странице «ВКонтакте».
— Моя единственная, любимая красавица. Ты даешь мне стимул жить и наслаждаться этой жизнью с тобой. Спасибо тебе, любимая, за то, что ты есть. Люблю тебя и только тебя, — написал Роман. Вечером того же дня он совершил убийство.
НГС также удалось пообщаться со знакомыми убитой Ирины, они рассказали, что им было известно о ее семье.
На днях житель Октябрьского района нечаянно задавил своего младшего сына во дворе собственного дома. Следователи утверждают, что он находился в состоянии опьянения.