«Столько крови, думала, что это какое-то ДТП!»: что происходит во дворе, где на парковке зарезали женщину

— Тем вечером я вышла во двор и увидела много крови на парковке возле машины мужчины, который сделал это с женой. Сначала думала, что какое-то ДТП, но потом от дочери узнала, что произошло. Весь дом гудит от таких новостей, — рассказывает молодая женщина на лавочке.



Машина 35-летнего Романа, задержанного по подозрению в убийстве жены Ирины, стоит на привычном месте у его подъезда. На нее указали соседи. Говорят, Роман сам сдался полицейским. Потом правоохранители долго искали орудие преступления в огороженном забором газоне.