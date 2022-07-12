34-летний мужчина насмерть сбил своего сына на Рябиновой — ребенку было полтора года
Водитель был за рулем пьяным
В Новосибирске 10 июля 34-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил своего полуторагодовалого ребенка. Следователи возбудили уголовное дело.
— В вечернее время на придомовой территории дома на улице Рябиновой Октябрьского района города Новосибирска подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, управляя грузовым автомобилем «Газель», совершил наезд на своего малолетнего сына. От полученных телесных повреждений смерть последнего наступила на месте происшествия, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области.
Следственный отдел по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека (
В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Расследование продолжается.
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