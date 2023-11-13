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«Написал, что его жизни угрожают»: в Новосибирске мужчина с ножом приставал к второкласснику

Мальчик не пострадал. Как уверяет его мама, он смог убежать

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Женщина заявила, что на ее сына-второклассника напал мужчина с ножом

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В Новосибирске женщина обвинила незнакомца в том, что он приставал к ее ребенку с ножом на Ключ-Камышенском плато. Она пожаловалась в полицию, сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации пресс-службы, женщина написала заявление в отдел № 6 «Октябрьский». Там редакции уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства инцидента.

Издание «Прецедент» передает рассказ матери мальчика. Она утверждает, что ее сын пошел в школу ко второй смене — примерно в 12:40. По ее версии, к ребенку подошел мужчина с ножом в руках и заявил, что мама просила его подвезти.

Со слов матери, ее сын достал телефон и начал ей звонить. Тогда неизвестный отступил, и мальчику удалось сбежать.

— Мне позвонил сын, но я была на планерке и не смогла сразу ответить. Он прислал сообщение, от которого мне стало плохо: «Мам мне угрожают жизни». Конечно, я сразу набрала ему, он сказал, что смог убежать и уже в школе, — цитирует женщину издание.

В октябре стало известно, что полиция ищет сибиряка, который схватил 11-летнюю школьницу. Девочке удалось вырваться.

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