«Написал, что его жизни угрожают»: в Новосибирске мужчина с ножом приставал к второкласснику

В Новосибирске женщина обвинила незнакомца в том, что он приставал к ее ребенку с ножом на Ключ-Камышенском плато. Она пожаловалась в полицию, сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По информации пресс-службы, женщина написала заявление в отдел № 6 «Октябрьский». Там редакции уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства инцидента.
Издание «Прецедент» передает рассказ матери мальчика. Она утверждает, что ее сын пошел в школу ко второй смене — примерно в 12:40. По ее версии, к ребенку подошел мужчина с ножом в руках и заявил, что мама просила его подвезти.
Со слов матери, ее сын достал телефон и начал ей звонить. Тогда неизвестный отступил, и мальчику удалось сбежать.
— Мне позвонил сын, но я была на планерке и не смогла сразу ответить. Он прислал сообщение, от которого мне стало плохо: «Мам мне угрожают жизни». Конечно, я сразу набрала ему, он сказал, что смог убежать и уже в школе, — цитирует женщину издание.
В октябре стало известно, что полиция ищет сибиряка, который схватил 11-летнюю школьницу. Девочке удалось вырваться.