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«Напал на девочку из 5 класса»: полиция ищет сибиряка, который схватил 11-летнюю школьницу

Девочке удалось вырваться

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Сейчас полиция проводит проверку инцидента

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В Новосибирске в Железнодорожном районе на 5-классницу недалеко от школы напал мужчина. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница. В полиции обращение подтвердили. Инцидент произошел сегодня, 21 октября, утром.

— Ребёнку удалось вырваться и забежать в школу. Также этого мужчину видели дети утром возле бассейна «Бригантина». Полиция ищет его, — объяснила читательница.

Приложила она и описание мужчины. Он был в чёрной куртке, чёрных штанах, плотного телосложения, возраста ориентировочно старше 50 лет.

— Девочка вырвалась, но он остался где-то в наших дворах, — отметила сибирячка.

В полицию сообщение о нападении поступило — на место сотрудники выезжали.

— В отдел полиции «Железнодорожный» информация поступала. Сообщение зарегистрировано. На место сотрудники полиции выезжали. Сейчас проводится проверка, — ответили на запрос корреспондента в ГУ МВД по Новосибирской области.

В апреле в Заельцовском районе Новосибирска неизвестный напал на первоклассницу в подъезде дома на Красном проспекте, 87/2.

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