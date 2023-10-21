«Напал на девочку из 5 класса»: полиция ищет сибиряка, который схватил 11-летнюю школьницу

В Новосибирске в Железнодорожном районе на 5-классницу недалеко от школы напал мужчина. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница. В полиции обращение подтвердили. Инцидент произошел сегодня, 21 октября, утром.
— Ребёнку удалось вырваться и забежать в школу. Также этого мужчину видели дети утром возле бассейна «Бригантина». Полиция ищет его, — объяснила читательница.
Приложила она и описание мужчины. Он был в чёрной куртке, чёрных штанах, плотного телосложения, возраста ориентировочно старше 50 лет.
— Девочка вырвалась, но он остался где-то в наших дворах, — отметила сибирячка.
В полицию сообщение о нападении поступило — на место сотрудники выезжали.
— В отдел полиции «Железнодорожный» информация поступала. Сообщение зарегистрировано. На место сотрудники полиции выезжали. Сейчас проводится проверка, — ответили на запрос корреспондента в ГУ МВД по Новосибирской области.
В апреле в Заельцовском районе Новосибирска неизвестный напал на первоклассницу в подъезде дома на Красном проспекте, 87/2.