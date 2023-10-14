Пьяный полицейский врезался в КАМАЗ на Ватутина — за это с новосибирского МВД взыскали почти 200 тысяч рублей

Арбитражный суд Новосибирской области взыскал 198,5 тысячи рублей с ГУ МВД по Новосибирску из-за ДТП, в котором нетрезвый сотрудник ведомства на служебной машине врезался в КАМАЗ. Об этом сообщили на сайте суда.
Как говорится в материалах дела, 4 марта 2022 года на Ватутина, 89 произошло ДТП с участием полицейского автомобиля
— Медицинским освидетельствованием Вишнякова А. А. установлено нахождение водителя в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в документах.
Поскольку служебный автомобиль фактически принадлежал «Центру хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Новосибирской области» сумму ущерба возложили на него. Центр предложил Вишнякову А. А. в добровольном порядке возместить ущерб, но сотрудник ведомства отказался из-за отсутствия финансовой стабильности. После этого Центр обратился в суд.
— Взыскать с ГУ МВД по Новосибирску в пользу Федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Новосибирской области» (ущерб в сумме 198 432, 58 рубля, — говорится в решении суда.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что не будут комментировать этот инцидент, поскольку уже есть решение суда.
Ранее в Новосибирске работник станции техобслуживания стал подозреваемым в деле об угоне автомобиля. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, он решил покататься на чужой машине и попал в ДТП.