«Сам вызвал ГИБДД»: работник СТО решил покататься на чужой «Хонде» и попал в ДТП

В Новосибирске работник станции техобслуживания стал подозреваемым в деле об угоне автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, он решил показаться на чужой машине и попал в ДТП.
Автомобиль Honda Rafaga пропал с территории СТО на улице Кошурникова. В ведомстве уточнили, что его угнали ночью 11 октября.
Полицейские установили, что подозреваемым стал сотрудник станции техобслуживания, куда владелец поставил автомобиль для выполнения ремонтных работ. Подозреваемый взял ключи от машины и решил покататься по дорогам.
— Взяв ключи от чужого транспортного средства, подозреваемый решил покататься, но в пути следования совершил дорожно-транспортное происшествие на улице Селезнева. После чего сам на место происшествия вызвал сотрудников ГИБДД, — уточнили в ведомстве.
По факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.
В июле в Новосибирске мужчина угнал два автомобиля «Жигули» за один день, чтобы уехать из города. Первую машину он бросил после того, как в ней закончился бензин.