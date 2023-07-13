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Житель Первомайки угнал двое «Жигулей» за день — он хотел уехать из Новосибирска

Одну из машин мужчина бросил, потому что в ней закончился бензин

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Подозреваемого задержали сотрудника полиции

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Новосибирец угнал два автомобиля «Жигули» за один день, чтобы уехать из города. Первую машину он бросил, потому что в ней закончился бензин.

В полицию 8 июля поступило сообщение о том, что в Первомайском районе на улице Героев Революции угнали автомобиль ВАЗ-2106. Полицейские прибыли на место и обнаружили машину недалеко от указанного адреса. В тот же день в полицию обратился житель дома на улице Шмидта, который также заявил, что у него пропал автомобиль этой модели. Позже машину нашли брошенной на дороге в Новосибирском районе.

Сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемого в угонах. Им оказался 30-летний житель Первомайского района.

— Выяснилось, что мужчине нужно было уехать в Новосибирский район. Для этого он сначала угнал автомобиль с улицы Героев Революции. В пути следования закончился бензин, тогда он бросил это транспортное средство, завел другой чужой автомобиль и уехал на нем до пункта назначения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (ч.1 ст. 166 УК РФ). Расследование продолжается.

В июне в Новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в угоне двух автомобилей. Сотрудникам ГИБДД пришлось устроить за ним погоню. Она попала на видео.

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