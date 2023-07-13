Житель Первомайки угнал двое «Жигулей» за день — он хотел уехать из Новосибирска

Новосибирец угнал два автомобиля «Жигули» за один день, чтобы уехать из города. Первую машину он бросил, потому что в ней закончился бензин.



В полицию 8 июля поступило сообщение о том, что в Первомайском районе на улице Героев Революции угнали автомобиль ВАЗ-2106. Полицейские прибыли на место и обнаружили машину недалеко от указанного адреса. В тот же день в полицию обратился житель дома на улице Шмидта, который также заявил, что у него пропал автомобиль этой модели. Позже машину нашли брошенной на дороге в Новосибирском районе.

