Житель Первомайки угнал двое «Жигулей» за день — он хотел уехать из Новосибирска

Новосибирец угнал два автомобиля «Жигули» за один день, чтобы уехать из города. Первую машину он бросил, потому что в ней закончился бензин.
В полицию 8 июля поступило сообщение о том, что в Первомайском районе на улице Героев Революции угнали автомобиль ВАЗ-2106. Полицейские прибыли на место и обнаружили машину недалеко от указанного адреса. В тот же день в полицию обратился житель дома на улице Шмидта, который также заявил, что у него пропал автомобиль этой модели. Позже машину нашли брошенной на дороге в Новосибирском районе.
Сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемого в угонах. Им оказался 30-летний житель Первомайского района.
— Выяснилось, что мужчине нужно было уехать в Новосибирский район. Для этого он сначала угнал автомобиль с улицы Героев Революции. В пути следования закончился бензин, тогда он бросил это транспортное средство, завел другой чужой автомобиль и уехал на нем до пункта назначения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по статье за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (ч.1 ст. 166 УК РФ). Расследование продолжается.
В июне в Новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в угоне двух автомобилей. Сотрудникам ГИБДД пришлось устроить за ним погоню. Она попала на видео.