Полуголый сибиряк угнал две машины: одну он разбил, на второй пытался скрыться от полиции

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что сотрудники ДПС потребовали водителя остановиться. Для этого использовали громкоговоритель. Мужчина их проигнорировал и продолжил ехать с высокой скоростью. Он хаотично перестраивался из одной полосы в другую, что создавало угрозу для других водителей.