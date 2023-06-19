Полуголый сибиряк угнал две машины: одну он разбил, на второй пытался скрыться от полиции

В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, которого подозревают в угоне двух автомобилей. Перед этим за ним устроили погоню.
Сообщение об угоне машины Nissan Tiida поступило 14 июня. Наряд ДПС во время патрулирования заметил автомобиль в Первомайском районе. Сотрудники ГИБДД начали преследование.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что сотрудники ДПС потребовали водителя остановиться. Для этого использовали громкоговоритель. Мужчина их проигнорировал и продолжил ехать с высокой скоростью. Он хаотично перестраивался из одной полосы в другую, что создавало угрозу для других водителей.
После погони по Старому шоссе угнанный автомобиль удалось остановить. К водителю, согласно закону «О полиции», применили физическую силу и наручники. У задержанного не было права на управление автомобилем. В отношении новосибирца составили протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).
— Личность доставленного была установлена. Им оказался 23-летний житель Новосибирска, ранее судимый за грабеж, — сообщили в полиции.
Подозреваемый угнал автомобиль Nissan Tiida на автозаправке на улице Ватутина. Он заметил, что хозяин заправлял машину, сел в салон и скрылся. Также выяснилось, что накануне, 13 июня, подозреваемый завладел автомобилем Honda Civic в Центральном районе. Перед этим он угрожал владельцу машины применением физической силы. Угнав машину, новосибирец врезался в препятствие, бросил авто и скрылся.
Возбуждены уголовные дела за неправомерное завладение транспортным средством (ч. 2 ст. 166 УК РФ) и грабеж (ч.2 ст. 161 УК РФ). Расследование продолжается.
В конце мая в Карасуке 20-летний парень угнал автомобиль с территории детского сада. В дороге закончился бензин, поэтому похититель бросил машину.