20-летний сибиряк угнал «Тойоту» из детского сада — в пути у него закончился бензин

Безработный житель Карасука угнал автомобиль с территории детского сада и бросил его из-за нехватки бензина. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело об угоне, сообщили в областном главке полиции.
— Транспортное средство было обнаружено полицейскими на обочине дороги в
Подозреваемый ранее судим за угон и кражу. Его отпустили под подписку о невыезде.
Ранее полицейские задержали сотрудника автомойки, который угнал автомобиль клиентки для поездки к подруге. Мужчину на чужом Toyota Vitz обнаружили в селе Верх-Тула Новосибирского района.