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20-летний сибиряк угнал «Тойоту» из детского сада — в пути у него закончился бензин

Преступление раскрыли полицейские Карасука в Новосибирской области

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Увидев, что бензин закончился, подозреваемый бросил угнанный автомобиль

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Безработный житель Карасука угнал автомобиль с территории детского сада и бросил его из-за нехватки бензина. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело об угоне, сообщили в областном главке полиции.

— Транспортное средство было обнаружено полицейскими на обочине дороги в 30 км от Карасука. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления — 20-летний безработный местный житель, — сообщили в МВД.

Подозреваемый ранее судим за угон и кражу. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее полицейские задержали сотрудника автомойки, который угнал автомобиль клиентки для поездки к подруге. Мужчину на чужом Toyota Vitz обнаружили в селе Верх-Тула Новосибирского района.

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