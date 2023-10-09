Тяжкая судьба «Тяжстанкогидропресса»: как Новосибирск лишили одного из крупнейших заводов в России

3 октября в Кировском суде Новосибирска начали судить бывшее руководство некогда одного из крупнейших заводов в России. «Тяжстанкогидропресс» на протяжении десятков лет был ведущим предприятием в стране по производству металлорежущих станков и гидравлических прессов, но его судьба оказалась незавидной. Сначала начались проблемы с выплатой зарплат рабочим, затем ворохом посыпались уголовные дела против его бывших руководителей. По версии силовиков, топ-менеджеры Виктор Арановский и Николай Степакин разбазарили имущество завода, приведя его к банкротству. У подсудимых есть альтернативная версия событий: они уверяют, что прославленный новосибирский завод пал жертвой изощренного рейдерского захвата. В запутанной истории пытался разобраться криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.
Директор фермы
Виктору Арановскому 82 года, и большая часть его жизни, как он сам рассказывал в интервью, связана с новосибирскими предприятиями. После службы в армии он работал на Новосибирском инструментальном заводе, которым впоследствии стал руководить (1974–1983 гг.), затем он на 33 года занял кресло генерального директора завода «Тяжстанкогидропресс» («ТСГП») (1984–2017 гг.). В
Причину ухода Арановского с поста гендиректора в 2017 году можно было бы объяснить возрастом (76 лет), но сам он свою отставку комментировал сухо.
— Ушел ли с легким сердцем? Нет, после стольких лет работы это сделать было нелегко. Но пришлось отрубить, — заявил он журналисту.
Арановский отмечал, что не уходит в никуда: он занялся фермерством в некогда подшефном «ТСГП» хозяйстве «Боровлянское» в Тогучинском районе — раньше оно снабжало продуктами питания заводские столовые. Как говорится в интервью, промышленнику «передали» часть активов предприятия, и через некоторое время он стал полноправным собственником хозяйства.
— Завод воспринял мою идею положительно, ведь подсобное хозяйство как непрофильное производство уже давно было настоящим балластом для предприятия, — отмечал бывший гендиректор завода.
В феврале 2022 года на Виктора Арановского завели уголовное дело о мошенничестве.
В чем обвиняют Арановского
По версии следствия, бывший гендиректор завода получил фермерское хозяйство, обманув других акционеров. Более того, «Боровлянское», полагают силовики, это только часть активов, которые незаконно утекли в руки Арановского.
— В результате из распоряжения ПАО «Тяжстанкогидропресс» выбыли здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100-процентная доля в уставном капитале принадлежавшего заводу сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью на общую сумму свыше 200 миллионов рублей, — сообщали в региональном управлении ФСБ.
Конкретика появилась в обвинительном заключении. Арановский, по версии следствия, перед тем, как сложить полномочия гендиректора, продал подконтрольной компании заводской профилакторий и земельный участок под ним за 31,5 миллиона рублей. Стоимость актива эксперты оценили в 86 миллионов рублей.
Ущерб от приобретения «Боровлянского» силовики оценили в 104 миллиона рублей. Кроме того, Арановскому вменили незаконную продажу самому себе от имени предприятия автомобиля KIA KH (Quoris) представительского класса за 10 тысяч рублей, хотя его рыночная стоимость на момент сделки оценивалась в 1,2 миллиона рублей. Венчает уголовно дело обвинение в легализации «преступно нажитых доходов». Сейчас его рассматривает Кировский районный суд.
Виктор Арановский оказался на скамье подсудимых не один. Рядом с ним — Николай Степакин: предприниматель, который долгое время снимал на территории «ТСГП» производственные площади для ведения своего бизнеса. Именно он следующие несколько лет после Арановского управлял станкостроительным гигантом. Сегодня его так же обвиняют в распродаже имущества завода по заниженным ценам.
В частности, по версии следствия, в июне 2018 года Степакин, будучи гендиректором «ТСГП», продал подконтрольной фирме оборудование за 30 миллионов рублей, что гораздо ниже его рыночной стоимости. Кроме того, он якобы отремонтировал технику своих коммерческих организаций за счет завода — всего на сумму более 47 миллионов рублей.
Впоследствии Степакин был смещен с поста гендиректора «ТСГП», а у предприятия начались проблемы с выплатой заработных плат рабочим, как рассказывал корреспонденту НГС на тот момент замгендиректора завода Александр Журавлёв.
Ни Арановский, ни Степкин в суде свою вину не признали.
Как продавали завод
Виктор Арановский ушёл с поста гендиректора «ТСГП» не с пустыми карманами — предварительно он продал свой контрольный пакет акций. Покупателем выступил его давний знакомый, предприниматель Николай Степакин. В июне 2016 года бизнесмен и прославленный промышленник составили предварительный договор (копия имеется в распоряжении редакции), по которому последний утвердил намерение продать более 65 тысяч акций завода. Сумма сделки в договоре зафиксирована — 690 миллионов рублей. Впоследствии сумма была уменьшена до 600 миллионов, поскольку в перечень активов не вошли объекты, распродажу которых сегодня вменяют Арановскому.
— Имущество, которое якобы было украдено, на самом деле отчуждено в соответствии с договорами купли-продажи. «Боровлянское» отчуждено в счет долга Степакина перед Арановским на 90 млн рублей. Долг возник как разница между ценой продажи акций с 690 млн и 600 млн. Этот факт установлен решением суда. Кроме того, в деле фигурирует протокол совета директоров ТСГП (имеется в распоряжении редакции), согласно которому была одобрена продажа Арановскому доля в ООО Боровлянское, — подчеркнул в беседе с корреспондентом НГС адвокат Арановского Роман Щербатых.
В декабре 2016 года акции были проданы, но получил их не Степакин, а три компании: ООО «Азимут», АО УК «Фондов» и FG BCS Ltd — они в равных долях поделили акции между собой, заплатив Виктору Арановскому по 200 миллионов рублей (копии договоров купли-продажи имеются в распоряжении редакции). Покупателями оказались аффилированные структуры финансовой группы БКС. Первая зарегистрирована по адресу, где расположен московский офис группы на проспекте Мира, две другие — по ее новосибирскому адресу на улице Советской.
Финансовую группу БКС («Брокеркредитсервис») называют крупнейшим небанковским брокером в России. Помимо брокера в группу входят банк, управляющая компания, частный банк и учебный центр.
В 2018 году компания Николая Степакина ООО СМЦ «Стиллайн» выкупила акции вожделенного им завода, взяв 770 миллионов рублей в качестве кредита в АО «БКС Банк» (копия договора кредитования имеется в распоряжении редакции). Позже в своем обращении к прокурору Новосибирской области бизнесмен отметит, что сразу после сделки акции были переданы «БКС Банку» в залог. Также банк, по условиям договора, как залогодержатель контрольного пакета акций получил право принимать решения в управлении предприятием.
— В конечном итоге ФГ БКС вернула назад свои деньги — 770 миллионов рублей, которые выданы в кредит ООО СМЦ «Стиллайн», при покупке возвращены фирмам–держателям акций структуры БКС, при этом заработала 150 миллионов рублей (разница при покупке у Арановского
При этом за год до сделки предприниматель заявлял о намерении возродить былую славу станкостроительного гиганта. Он подчеркивал, что только за один месяц 2017 года его компания «Стиллайн» произвела продукции на 780 миллионов рублей. Николай Степакин прогнозировал, что при условии вливания в проект объединения с «ТСГП» 2 миллиардов рублей, выручка нового предприятия к 2025 году может достичь 15 миллиардов рублей в год. Наполеоновские планы бизнесмена не сбылись. Кредит «БКС Банку» он также вернуть не смог.
В 2019 «БКС Банк» как крупнейший кредитор подал иск на банкротство «Стиллайна». В 2022 году имущество компании было продано за 1,1 миллиарда рублей московской компании АО «Металлсервис».
В январе 2023 года с аукциона был продан контрольный пакет акций завода «Тяжстанкогидропресс» — за 47,7 миллиона рублей. Покупатель — новосибирская компания «Консалтинг Плюс», которую подсудимые подозревают в аффилированности с финансовой группой «БКС».
Остатки сладки
Сделку по продаже акций «ТСГП» подписал конкурсный управляющий предприятия Айдар Шамсиев. В отношении него впоследствии было возбуждено уголовное дело о мошенничестве: по оценкам экспертов, рыночная стоимость активов завода на момент продажи акций составляла 1,5 миллиарда рублей.
Аналитическое издание «ЦДЖ» в сентябре 2023 года сообщало, что в рамках расследования уголовного дела Ленинский суд Новосибирск наложил арест на акции «ТСГП». Адвокаты Шамсиева обжаловали решение.
Редакция НГС отправила запрос представителям «БКС-Банка» с просьбой прокомментировать ситуацию.
В мае прошлого года вынесли приговор бывшему гендиректору другого известного, но закрывшегося новосибирского производства — завода «Винап».