Тяжкая судьба «Тяжстанкогидропресса»: как Новосибирск лишили одного из крупнейших заводов в России

Арановский отмечал, что не уходит в никуда: он занялся фермерством в некогда подшефном «ТСГП» хозяйстве «Боровлянское» в Тогучинском районе — раньше оно снабжало продуктами питания заводские столовые. Как говорится в интервью, промышленнику «передали» часть активов предприятия, и через некоторое время он стал полноправным собственником хозяйства.



— Завод воспринял мою идею положительно, ведь подсобное хозяйство как непрофильное производство уже давно было настоящим балластом для предприятия, — отмечал бывший гендиректор завода.

