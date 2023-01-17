Завод «Тяжстанкогидропресс» продали в Новосибирске за 47,7 миллиона рублей

Акции новосибирского завода по производству металлообрабатывающих станков «Тяжстанкогидропресс» на торгах за 47,7 миллиона рублей приобрела местная компания «Сибпроектлеспром». Это следует из данных картотеки торгов, опубликованных в базе единого реестра сведений о банкротстве.
— Предмет торгов — акции ПАО «Тяжстанкогидропресс» в количестве
Акции завода находятся в залоге у «БКС Банка». Лот был выставлен на торги за 45,4 миллиона рублей.
ПАО «Тяжстанкогидропресс» является крупнейшим российским производителем металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения.
По данным сервиса «Контур.Фокус», в настоящее время в отношении ПАО в рамках дела о банкротстве ведется наблюдение. По данным эмитента, акционерами являются ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» (75%) и Николай Степакин (0,94%). Совладелец «Стиллайна» — Николай Степакин. На конец 2021 года выручка предприятия составила 232,2 миллиона рублей, чистый убыток — 185,8 миллиона рублей.
Напомним, в начале сентября источники НГС в правоохранительных органах сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Николая Степакина. Его подозревают в хищении оборудования и растрате 47 миллионов рублей. Ранее бывшего руководителя ПАО «Тяжстанкогидропресс» заподозрили в мошенничестве на 200 миллионов рублей. Речь идет о заключении сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости.
В середине октября 2021 года арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении «Тяжстанкогидропресса». В сентябре 2022 года было достигнуто мировое соглашение с кредиторами, по условиям которого завод должен выплачивать на протяжении года ежемесячно 6,3 миллиона рублей.