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Завод «Тяжстанкогидропресс» продали в Новосибирске за 47,7 миллиона рублей

Акции предприятия приобрела компания «Сибпроектлеспром»

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Акции предприятия находились в залоге у «БКС Банка»

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Акции новосибирского завода по производству металлообрабатывающих станков «Тяжстанкогидропресс» на торгах за 47,7 миллиона рублей приобрела местная компания «Сибпроектлеспром». Это следует из данных картотеки торгов, опубликованных в базе единого реестра сведений о банкротстве.

— Предмет торгов — акции ПАО «Тяжстанкогидропресс» в количестве 65 392 штуки. Торги признаны состоявшимися. Стоимость лота составила 47,7 миллиона рублей», — следует из картотеки торгов.

Акции завода находятся в залоге у «БКС Банка». Лот был выставлен на торги за 45,4 миллиона рублей.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» является крупнейшим российским производителем металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в настоящее время в отношении ПАО в рамках дела о банкротстве ведется наблюдение. По данным эмитента, акционерами являются ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» (75%) и Николай Степакин (0,94%). Совладелец «Стиллайна» — Николай Степакин. На конец 2021 года выручка предприятия составила 232,2 миллиона рублей, чистый убыток — 185,8 миллиона рублей.

Напомним, в начале сентября источники НГС в правоохранительных органах сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Николая Степакина. Его подозревают в хищении оборудования и растрате 47 миллионов рублей. Ранее бывшего руководителя ПАО «Тяжстанкогидропресс» заподозрили в мошенничестве на 200 миллионов рублей. Речь идет о заключении сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости.

В середине октября 2021 года арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении «Тяжстанкогидропресса». В сентябре 2022 года было достигнуто мировое соглашение с кредиторами, по условиям которого завод должен выплачивать на протяжении года ежемесячно 6,3 миллиона рублей.

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