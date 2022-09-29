Акционер завода «Тяжстанкогидропресс» выплатил долги по зарплате на 3 миллиона

Основной акционер новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» ООО «Стиллайн» выплатил долги по зарплате на сумму свыше 3 миллионов рублей.



После того, как прокуратура Кировского района проверила организацию, выяснилось, что 31 работник не получил зарплату. Сотрудники не получили деньги за период с декабря 2021 года по февраль 2022 года. Долг превысил 3 миллиона рублей.