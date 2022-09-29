Акционер завода «Тяжстанкогидропресс» выплатил долги по зарплате на 3 миллиона
Имущество компании продали на торгах
Основной акционер новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» ООО «Стиллайн» выплатил долги по зарплате на сумму свыше 3 миллионов рублей.
После того, как прокуратура Кировского района проверила организацию, выяснилось, что 31 работник не получил зарплату. Сотрудники не получили деньги за период с декабря 2021 года по февраль 2022 года. Долг превысил 3 миллиона рублей.
Организация при этом находилась на стадии конкурсного производства по банкротству. Конкурсного управляющего привлекли к административной ответственности по
Во время рассмотрения дела о банкротстве Арбитражный суд снял обеспечительные меры с имущества организации. Компания смогла продать имущество и выплатить зарплату.
— Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, — добавили в ведомстве.
Имущество «Стиллайн» продали на торгах в середине сентября. Согласно данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, в состав лота вошли, в частности, металлообрабатывающее оборудование, комплектующие, инструменты, производственные линии и другое. Кроме того, на торги были выставлены земельный участок на ул. Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске, площадь которого составила более
ПАО «Тяжстанкогидропресс» является крупнейшим российским производителем металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения. По данным сервиса «Контур.Фокус», акционеры ПАО — ООО Сервисный металлоцентр (СМЦ) «Стиллайн» (75%) и Николай Степакин (0,94%). Владелец «Стиллайна» — Николай Степакин. На конец 2021 года выручка предприятия составила
Напомним, в начале сентября источники НГС в правоохранительных органах сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Николая Степакина. Его подозревают в хищении оборудования и растрате
Стоит отметить, что ранее завод «Тяжстанкогидропресс» находился в процедуре банкротства. В начале сентября арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве в отношении предприятия, между заводом и кредиторами было утверждено мировое соглашение.