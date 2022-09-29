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Акционер завода «Тяжстанкогидропресс» выплатил долги по зарплате на 3 миллиона

Имущество компании продали на торгах

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Один из активов «Стиллайн» — «Тяжстанкогидропресс»

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Основной акционер новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» ООО «Стиллайн» выплатил долги по зарплате на сумму свыше 3 миллионов рублей.

После того, как прокуратура Кировского района проверила организацию, выяснилось, что 31 работник не получил зарплату. Сотрудники не получили деньги за период с декабря 2021 года по февраль 2022 года. Долг превысил 3 миллиона рублей.

Организация при этом находилась на стадии конкурсного производства по банкротству. Конкурсного управляющего привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).

Во время рассмотрения дела о банкротстве Арбитражный суд снял обеспечительные меры с имущества организации. Компания смогла продать имущество и выплатить зарплату.

— Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, — добавили в ведомстве.

Имущество «Стиллайн» продали на торгах в середине сентября. Согласно данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, в состав лота вошли, в частности, металлообрабатывающее оборудование, комплектующие, инструменты, производственные линии и другое. Кроме того, на торги были выставлены земельный участок на ул. Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске, площадь которого составила более 25 тыс. кв. м, а также здание корпуса обдирки площадью 11,4 тыс. кв. м. По итогам аукциона лот продали по цене в 1,167 млрд рублей

ПАО «Тяжстанкогидропресс» является крупнейшим российским производителем металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения. По данным сервиса «Контур.Фокус», акционеры ПАО — ООО Сервисный металлоцентр (СМЦ) «Стиллайн» (75%) и Николай Степакин (0,94%). Владелец «Стиллайна» — Николай Степакин. На конец 2021 года выручка предприятия составила 232,2 млн рублей, чистый убыток — 185,8 млн рублей. В настоящее время СМЦ «Стиллайн» находится в процессе банкротства.

Напомним, в начале сентября источники НГС в правоохранительных органах сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Николая Степакина. Его подозревают в хищении оборудования и растрате 47 млн рублей. Ранее бывшего руководителя ПАО «Тяжстанкогидропресс» заподозрили в мошенничестве на 200 млн рублей. Речь идет о заключении сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости.

Стоит отметить, что ранее завод «Тяжстанкогидропресс» находился в процедуре банкротства. В начале сентября арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве в отношении предприятия, между заводом и кредиторами было утверждено мировое соглашение.

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