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На экс-директора новосибирского завода завели дело — его подозревают в хищении оборудования и растрате 47 млн рублей

По данным НГС, речь идет о бывшем руководителе «Тяжстанкогидропрессе» Николае Степакине

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По словам источника НГС, речь идет о бывшем гендиректоре завода «Тяжстанкогидропресс»

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Полицейские следователи возбудили уголовное дело о растрате и легализации денег, полученных преступным путем, на одном из крупных новосибирских заводов. Главный фигурант — 54-летний бывший генеральный директор предприятия.

По версии следствия, в июне 2018 года экс-руководитель завода продал промышленное оборудование стоимостью более 30 млн рублей в подконтрольную фирму по заниженной стоимости. В результате предприятию был нанесен ущерб в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Вдобавок в период с июня по октябрь 2018 года фигурант отремонтировал за счет завода технику подконтрольных ему фирм. В результате крупной растраты предприятие понесло ущерб в сумме более 47 млн рублей.

Подозреваемого поместили под домашний арест. Расследование продолжается.

Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о бывшем генеральном директоре завода «Тяжстанкогидропресс» Николае Степакине.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» является крупнейшим российским производителем металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в настоящее время в отношении ПАО в рамках дела о банкротстве ведется наблюдение. По данным эмитента, акционерами являются ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» (75%) и Николай Степакин (0,94%). Совладелец «Стиллайна» — Николай Степакин.

На конец 2021 года выручка предприятия составила 232,2 млн рублей, чистый убыток — 185,8 млн рублей.

Нынешний директор предприятия Амир Мифтахов в течение дня не смог прокомментировать новость об аресте Николая Степакина, сославшись на занятость в работе с «потенциальными инвесторами» предприятия, с которыми «придется восстанавливать производство».

Сложная ситуация на «Тяжстанкогидропрессе» начала складываться в 2020 году, когда на предприятии сократили штат и последовали перебои с выплатами зарплат. Руководство завода тогда объяснило ситуацию нехваткой заказов. В декабре появилась информация о том, что сотрудники предприятия получили зарплату в размере от 7 до 50 рублей. Прокуратура завела административное дело на руководство завода.

В апреле 2021 года на ситуацию вокруг «Тяжстанкогидропресса» обратил внимание губернатор Андрей Травников. Полиция усмотрела в действиях экс-директора Николая Степакина признаки мошенничества. Следователям СК поручил возбудить уголовное дело.

В феврале 2022-го силовики заподозрили Николая Степакина в мошенничестве на 200 млн рублей. По версии правоохранителей, топ-менеджер заключил ряд сделок на отчуждение имущества завода по заниженной стоимости: таким образом были проданы здание, земельный участок, оборудование и 100% доли уставного капитала одной из сельскохозяйственных компаний.

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