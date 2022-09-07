На экс-директора новосибирского завода завели дело — его подозревают в хищении оборудования и растрате 47 млн рублей

В феврале 2022-го силовики заподозрили Николая Степакина в мошенничестве на 200 млн рублей. По версии правоохранителей, топ-менеджер заключил ряд сделок на отчуждение имущества завода по заниженной стоимости: таким образом были проданы здание, земельный участок, оборудование и 100% доли уставного капитала одной из сельскохозяйственных компаний.