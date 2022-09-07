На экс-директора новосибирского завода завели дело — его подозревают в хищении оборудования и растрате
47 млн рублей
По данным НГС, речь идет о бывшем руководителе «Тяжстанкогидропрессе» Николае Степакине
Полицейские следователи возбудили уголовное дело о растрате и легализации денег, полученных преступным путем, на одном из крупных новосибирских заводов. Главный фигурант —
По версии следствия, в июне 2018 года экс-руководитель завода продал промышленное оборудование стоимостью более
Вдобавок в период с июня по октябрь 2018 года фигурант отремонтировал за счет завода технику подконтрольных ему фирм. В результате крупной растраты предприятие понесло ущерб в сумме более
Подозреваемого поместили под домашний арест. Расследование продолжается.
Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о бывшем генеральном директоре завода «Тяжстанкогидропресс» Николае Степакине.
ПАО «Тяжстанкогидропресс» является крупнейшим российским производителем металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения.
По данным сервиса «Контур.Фокус», в настоящее время в отношении ПАО в рамках дела о банкротстве ведется наблюдение. По данным эмитента, акционерами являются ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» (75%) и Николай Степакин (0,94%). Совладелец «Стиллайна» — Николай Степакин.
На конец 2021 года выручка предприятия составила
Нынешний директор предприятия Амир Мифтахов в течение дня не смог прокомментировать новость об аресте Николая Степакина, сославшись на занятость в работе с «потенциальными инвесторами» предприятия, с которыми «придется восстанавливать производство».
Сложная ситуация на «Тяжстанкогидропрессе» начала складываться в 2020 году, когда на предприятии сократили штат и последовали перебои с выплатами зарплат. Руководство завода тогда объяснило ситуацию нехваткой заказов. В декабре появилась информация о том, что сотрудники предприятия получили зарплату в размере от 7 до 50 рублей. Прокуратура завела административное дело на руководство завода.
В апреле 2021 года на ситуацию вокруг «Тяжстанкогидропресса» обратил внимание губернатор Андрей Травников. Полиция усмотрела в действиях экс-директора Николая Степакина признаки мошенничества. Следователям СК поручил возбудить уголовное дело.
В феврале 2022-го силовики заподозрили Николая Степакина в мошенничестве на