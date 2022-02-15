Подозреваемых в мошенничестве на 200 миллионов рублей на «Тяжстанкогидропрессе» не стали заключать в СИЗО

В Центральном районном суде 15 февраля избрали меру пресечения Николаю Степакину и Виктору Арановскому. Следователь по уголовному делу запрашивал для фигурантов заключение под стражу, его поддержал гособвинитель, однако судья не нашел веских оснований для удовлетворения ходатайства.
— Суд отпустил Николая Степакина под домашний арест, Виктора Арановского также не стали заключать в СИЗО, ему назначен запрет определенных действий, — сообщила НГС помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.
Основного акционера «Тяжстанкогидропресс» — Николая Степакина — задержали накануне сотрудники региональной ФСБ. Их подозревают в присвоении имущества завода путем мошенничества группой лиц по предварительному сговору.
— В период с 2016 по 2020 год указанные лица без ведома акционеров и членов совета директоров завода организовали заключение сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости, — уточнили в УФСБ Новосибирской области. — Были проданы здание, земельный участок, оборудование и 100% доли уставного капитала одной из принадлежащих «Тяжстанкогидропрессу» сельскохозяйственных компаний на общую сумму более 200 миллионов рублей.
В отношении подозреваемых возбудили дело по
СМЦ «Стиллайн» является главным акционером ПАО «Тяжстанкогидропресс». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Стиллайну» принадлежит около 56% ПАО или 75% обыкновенных акций. А сам «Стиллайн» на 100% принадлежит одному из бывших гендиректоров «Тяжстанкогидропресса». ПАО «Тяжстанкогидропресс» — отдельное от «Стиллайна» юрлицо, зарегистрированное по тому же адресу. «Стиллайн» — его совладелец. У них один бенефициар — Николай Степакин.
В 2020 году у завода начались системные проблемы: штат «Тяжстанкогидропресс» начали сокращать, сотрудникам перестали выплачивать зарплату. Гендиректор предприятия Александр Журавлев рассказал НГС причины сложившейся ситуации.
В апреле губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о привлечении к проблеме завода силовиков. После чего полиция заметила в поступках собственника ПАО «Тяжстанкогидропресс», бывшего гендиректора завода Николая Степакина, мошенничество. А следователям СУ СК поручили возбудить уголовное дело.
Ранее НГС сообщал о том, что задержанный в Узбекистане новосибирец вернулся домой. У него изъяли дрон, из-за провоза которого возникли проблемы.