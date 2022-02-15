Подозреваемых в мошенничестве на 200 миллионов рублей на «Тяжстанкогидропрессе» не стали заключать в СИЗО

В Центральном районном суде 15 февраля избрали меру пресечения Николаю Степакину и Виктору Арановскому. Следователь по уголовному делу запрашивал для фигурантов заключение под стражу, его поддержал гособвинитель, однако судья не нашел веских оснований для удовлетворения ходатайства.



— Суд отпустил Николая Степакина под домашний арест, Виктора Арановского также не стали заключать в СИЗО, ему назначен запрет определенных действий, — сообщила НГС помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.

