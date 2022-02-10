«Ему позвонили и сказали меня больше не трогать»: задержанный в Узбекистане новосибирец вернулся домой

— Я приехал к следователю, чтобы уголовное дело закрыли в связи с моим глубоким раскаянием в совершённом преступлении. Мне выдали документ на узбекском языке — постановление о закрытии уголовного дела. При этом следователь говорил, что мне вообще этот документ не нужен, таможенники в курсе, что меня отпустили. Но я на всякий случай его взял. Я приехал в аэропорт. Там попросили документ. Они его прочитали. Начальник пришел попрощаться. Сказал, что ему позвонили и сказали меня больше не трогать, — сообщил Максим Лымарь в разговоре с корреспондентом.



Он добавил, что в аэропорту при досмотре у него изъяли отвертки, которые были нужны для болтов на аппаратуре. Их нельзя было проносить в ручной клади. Мужчина вернулся в Новосибирск вечером 9 февраля.

Ранее в Новосибирске ФСБ, полиция и таможня задержали на почте сибирячку, которая заказала в интернете таблетки для похудения. В них нашли сильнодействующее вещество.