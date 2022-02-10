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«Ему позвонили и сказали меня больше не трогать»: задержанный в Узбекистане новосибирец вернулся домой

У него изъяли дрон, из-за провоза которого возникли проблемы

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Мужчина приезжал в Узбекистан как турист

Мужчина приезжал в Узбекистан как турист

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Новосибирец Максим Лымарь, которого 2 февраля задержали в Узбекистане из-за провоза дрона, вернулся в Россию.

Мужчина приехал в Бухару как турист. Когда Максим возвращался, во время досмотра в аэропорту у него обнаружили дрон в ручной клади. По местным законам, аппарат нельзя было привозить в страну. После этого новосибирца отправили под домашний арест, также конфисковали дрон. Позже сотрудники правоохранительных органов сообщили, что уголовное дело закроют, если Максим признается и раскается в содеянном.

— Я приехал к следователю, чтобы уголовное дело закрыли в связи с моим глубоким раскаянием в совершённом преступлении. Мне выдали документ на узбекском языке — постановление о закрытии уголовного дела. При этом следователь говорил, что мне вообще этот документ не нужен, таможенники в курсе, что меня отпустили. Но я на всякий случай его взял. Я приехал в аэропорт. Там попросили документ. Они его прочитали. Начальник пришел попрощаться. Сказал, что ему позвонили и сказали меня больше не трогать, — сообщил Максим Лымарь в разговоре с корреспондентом.

Он добавил, что в аэропорту при досмотре у него изъяли отвертки, которые были нужны для болтов на аппаратуре. Их нельзя было проносить в ручной клади. Мужчина вернулся в Новосибирск вечером 9 февраля.

Ранее в Новосибирске ФСБ, полиция и таможня задержали на почте сибирячку, которая заказала в интернете таблетки для похудения. В них нашли сильнодействующее вещество.

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БухараУзбекистанаэропорттаможнятурист
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