ФСБ, полиция и таможня задержали сибирячку на почте — она заказала в интернете таблетки для похудения

Сотрудники Новосибирской таможни вместе с ФСБ и полицией изъяли посылку с таблетками для похудения из Казахстана. В составе биодобавок нашли сильнодействующее вещество — сибутрамин.



Посылку заказала 31-летняя жительница села Баган. Таможенники, ФСБ и полиция встретили женщину в почтовом отделении, когда она пришла за заказом.

— Женщина пояснила сотрудникам правоохранительных органов, что препараты для похудения она купила через мобильное приложение WhatsApp с доставкой из Республики Казахстан. При этом она осознавала, что приобретает препараты на территории другого государства и что пересылка и оборот на территории Российской Федерации сильнодействующих веществ запрещены, — сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

