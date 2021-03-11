ФСБ, полиция и таможня задержали сибирячку на почте — она заказала в интернете таблетки для похудения

На жительницу Багана завели уголовное дело из-за таблеток для похудения
Сотрудники Новосибирской таможни вместе с ФСБ и полицией изъяли посылку с таблетками для похудения из Казахстана. В составе биодобавок нашли сильнодействующее вещество — сибутрамин.
Посылку заказала
— Женщина пояснила сотрудникам правоохранительных органов, что препараты для похудения она купила через мобильное приложение WhatsApp с доставкой из Республики Казахстан. При этом она осознавала, что приобретает препараты на территории другого государства и что пересылка и оборот на территории Российской Федерации сильнодействующих веществ запрещены, — сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
На упаковках с капсулами иностранного производства имелись надписи «Устранение лишнего веса, устранение токсичности, уход за кожей» и «Похудение, детоксикация, красота».
По информации таможни, экспертиза показала, что в составе препаратов содержится сибутрамин общим весом
В отношении женщины возбудили дело по
Это первое уголовное дело, возбужденное сотрудниками Новосибирской таможни за первые два месяца 2021 года по фактам незаконного перемещения через границу сильнодействующих веществ.
В 2020 году таких дел было
— Как правило, запрещенные к свободному обороту вещества, способные нанести серьезный вред здоровью, обнаруживаются в составе биодобавок для похудения китайского производства. При этом на упаковках с препаратами отсутствует информация о наличии в их составе сильнодействующих веществ. Нередко аннотация к такому товару составлена на китайском языке без перевода на русский, — сообщили в таможенном управлении.