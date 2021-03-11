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ФСБ, полиция и таможня задержали сибирячку на почте — она заказала в интернете таблетки для похудения

На женщину завели уголовное дело, теперь ей грозит до 7 лет лишения свободы

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Препараты содержали запрещенное в России вещество&nbsp;

Препараты содержали запрещенное в России вещество 

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На жительницу Багана завели уголовное дело из-за таблеток для похудения

Сотрудники Новосибирской таможни вместе с ФСБ и полицией изъяли посылку с таблетками для похудения из Казахстана. В составе биодобавок нашли сильнодействующее вещество — сибутрамин.

Посылку заказала 31-летняя жительница села Баган. Таможенники, ФСБ и полиция встретили женщину в почтовом отделении, когда она пришла за заказом.

— Женщина пояснила сотрудникам правоохранительных органов, что препараты для похудения она купила через мобильное приложение WhatsApp с доставкой из Республики Казахстан. При этом она осознавала, что приобретает препараты на территории другого государства и что пересылка и оборот на территории Российской Федерации сильнодействующих веществ запрещены, — сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

На упаковках с капсулами иностранного производства имелись надписи «Устранение лишнего веса, устранение токсичности, уход за кожей» и «Похудение, детоксикация, красота».

По информации таможни, экспертиза показала, что в составе препаратов содержится сибутрамин общим весом 127,5 грамма — сильнодействующее вещество, свободный оборот которого на территории России запрещен.

В отношении женщины возбудили дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государством — членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ). Статья подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф в размере до 1 млн рублей.

Это первое уголовное дело, возбужденное сотрудниками Новосибирской таможни за первые два месяца 2021 года по фактам незаконного перемещения через границу сильнодействующих веществ.

В 2020 году таких дел было возбуждено 7. Общее количество изъятых сильнодействующих веществ составило 637 граммов.

— Как правило, запрещенные к свободному обороту вещества, способные нанести серьезный вред здоровью, обнаруживаются в составе биодобавок для похудения китайского производства. При этом на упаковках с препаратами отсутствует информация о наличии в их составе сильнодействующих веществ. Нередко аннотация к такому товару составлена на китайском языке без перевода на русский, — сообщили в таможенном управлении.

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