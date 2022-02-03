«Поймали особо опасного преступника»: жителя Новосибирска задержали в аэропорту Узбекистана из-за дрона

После этого, по словам путешественника, сотрудники таможни несколько часов держали его в аэропорту. Мужчина написал объяснительную, также приехал местный адвокат, который никак не пытался защищать права задержанного.

—Я им объяснительную написал, что у меня дрон по их законам не является беспилотным летательным аппаратом. <...> Они меня отвезли в дом, где я снимал комнату, в сопровождении двух сотрудников таможни. Поговорили с хозяевами дома, сказали, что я здесь остаюсь, что я должен хозяевам отдать паспорт и они отвечают за мой паспорт. Если я скроюсь с ним через сухопутную границу, у семьи, которая меня принимает, будут проблемы. <...> У них по закону дроном считается летательный аппарат от 250 граммов и выше с высотой подъема вверх от тысячи метров и выше. У меня эти характеристики ниже. Они сейчас отправили из Бухары в Ташкент мой дрон на экспертизу. Как только пройдет экспертиза, дальше они собираются подавать в суд, — добавил мужчина.

Также Максим Лымарь объяснил, что сразу же попытался связаться с посольством России, но когда там узнали, что причиной задержания стал ввезенный на территорию страны дрон, сказали, что он должен решать проблемы самостоятельно, раз нарушил закон, а затем перестали брать трубку. На следующий день путешественник нашел телефон посольства для экстренной связи. Там, по его словам, сотрудник пообещал передать ситуацию в консульство. Однако затем перезвонил и сказал, что Максим может связаться с посольством только после получения результатов экспертизы.