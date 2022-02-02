«Потратили около 2 миллионов»: как сибиряк с женой и шестью детьми полтора месяца колесил по Африке

Роман и Юлия Лабунец познакомились в Новосибирске, переехали в Москву, где воспитывают восемь детей, двух собак и стараются развивать парашютный спорт. В конце прошлого года семья села в огромный «Ленд Крузер» и отправилась покорять Африку, несмотря на очередную волну коронавируса. Они путешествовали полтора месяца и потратили на приключения около
«Ты приезжаешь в Африку и существуешь только потому, что думаешь головой»
Роман с женой воспитывает восемь детей: из них трое — его от первого брака, трое — жены и двое — совместные. Они живут в частном доме в Москве. Самому младшему — 3 года, а старшей — 14 лет. В декабре Роман с женой посадили шестерых детей в огромный
— В Африке есть огромное количество мест, где можно детям показать, как на самом деле устроен мир. Это места, где нет цивилизации, где мир строится на других принципах и ценностях. Например, огромное количество территорий покрыто пустыней Сахара. Ты едешь пять часов без связи, находишь поломанные машины, в которых сидят итальянцы, которых никто не подбирает. Ты принимаешь решение их забрать и потом понимаешь — вот там таких неожиданных моментов полно. Вода из-под крана постоянно не течет. Нет постоянного электричества, чтобы зарядить телефоны. В нашем мире всё настолько продумано, что ты можешь существовать на автомате, — объяснил Роман выбор континента для путешествия.
В то же время в Москве и в Новосибирске любые проблемы «завязаны на сотовый телефон и количество денег, которое у тебя есть, а не на людей».
— Ты приезжаешь в Африку, и ты существуешь только благодаря тому, что думаешь головой. Вот всё, что ты хочешь, чтобы случилось в твоем дне, — тебе обо всём нужно подумать. Ты понимаешь, что так там живут все люди. Нужно подумать, где будешь спать, что будешь есть, какая ночью будет температура и как правильно поставить кемпинг, — рассуждает Роман.
Один раз семья поставила кемпинг неправильно — начался прилив, который и разбудил путешественников в четыре утра.
— Не готовы мы, конечно, были к наводнению, которое у нас случилось. Мы проснулись и увидели, что наши вещи уже уплывают куда-то в море. Палатки в воде были, все в воде. Думаешь: «Да ладно, так бывает?» Да, бывает, потому что ты вечером вчера всё не продумал, — смеется Роман. А потом добавляет, этот инцидент больше всего запомнился семье.
Путешественник жалуется на большое количество ограничений, которые создают государства:
— В таких путешествиях хорошо видишь, где тобой манипулируют на госуровне. Здесь требуют одни документы — там другие. Создают эти искусственные барьеры для того, чтобы люди не путешествовали. Когда сидишь дома, смотришь телевизор и читаешь НГС, у тебя складывается одна картинка. А когда ты поехал и начинаешь с этим сталкиваться в жизни, то понимаешь, где тебя обманули.
«"Граница закрыта, не едьте туда" — для нас это не аргумент»
Семья проехала около 13 тысяч километров, побывала в 10–12 странах не только Африки, но и Европы.
— В Африке была сложность с попаданием в те страны, куда хотелось, потому что Марокко отменило паром из Италии. Мы смогли заехать в Африку только через Тунис. И нам в итоге была доступна только Северная Африка: Тунис, маленько Алжира и немного Ливии, — сожалеет Роман.
На вопрос, не страшно ли было ехать в разгар распространения омикрона и в пандемию, путешественник отвечает очень аккуратно. Дело в том, что Роман с 2014 года не читает новости и не смотрит телевизор, хотя сам по работе производит много интернет-контента.
— Безусловно, про коронавирус знаем, что и где говорят, понимаем, но мы выстраиваем жизнь без учета этой информации. Если нам говорят: «Граница закрыта, не едьте туда» — для нас это не аргумент, чтобы не поехать. Мы садимся, едем, и границы оказываются открыты. У тебя никто ничего не спрашивает, и ограничений никаких нет. Мы уже давно в этом убедились. Весь мир в этом участвует — мы нет. Это не значит, что мы думаем, что не заболеем. Мы коронавирусом переболели еще в самом начале, когда была первая волна. На это потратили неделю своей жизни. Для нас это было не смертельно. Является ли это поводом, чтобы запаковать свою жизнь в коробку? Нет.
До этого пандемия не помешала Роману с семьей попутешествовать и по Европе.
— Мы поехали в самый разгар локдауна — проехали на машине всю Европу, не показав ни одного ПЦР-теста, не сдав ни одного ПЦР-теста, ни разу нигде у нас не спросили про вакцинацию. При этом все говорили: «У них там везде — санитарные посты. В Германии и Австрии локдаун». Единственное, где у нас спросили ПЦР-тесты, — это на границе Россия — Украина.
«Семью с 8 детьми, которая занимается парашютным спортом, трудно чем-то удивить»
Роман признается, что расходы на путешествия получились колоссальными.
— Наверное, с точки зрения среднестатистического путешественника и жителя России, это неоправданное количество денег. Начиная с подготовки автомобиля, нам всё это обошлось в 1,5–
— Семью с 8 детьми, которая занимается парашютным спортом, трудно чем-то удивить, — смеется Роман. — Но мы не были готовы к тому, что итальянцы в паромной компании, когда не хотели выпускать нас из Италии, начали врать, что русским нужна виза в Тунис. Такой абсурд. В итоге всё хорошо вышло.
Путешествие заняло 1,5 месяца. Из Москвы семья выехала 1 декабря, а вернулась в районе
— Что бы я посоветовал тем, кто собирается в Африку? Надо ехать. Если собрались, то надо ехать и не слушать других людей. Потому что будут говорить: «Да вы сгниете в тюрьме», «Да вас там убьют», «Это очень опасно». Существует целый мир людей, который говорит, что всё плохо и что не нужно ничего делать. На самом деле всё совсем не так, как мы себе представляем. И точно не так, как говорят другие, — убежден путешественник.
Он объяснил, что из любой ситуации в Африке можно выкрутиться, если приложить достаточно усилий.
— Говорят: «Там так опасно. У них в половине стран — ислам». Но нам славяне никогда так не помогали, как помогали мусульмане. Честно скажу. У нас были разные технические проблемы. И люди настолько включались во все наши проблемы, бросали свои дела, при этом не брали денег, ничего взамен не брали. И это тоже было важно показать детям. Вот сломаетесь вы в Новосибирске на Красном проспекте, много ли из проезжающих изменят ради вас свою жизнь на три дня, чтобы помочь вам? Вы простоите до вечера. Мы в Африке простояли десять минут на трассе между городами.
Об общении и климате
Во время путешествия семья не сталкивалась с большими проблемами из-за языкового барьера.
— Мы были в той части Африки, которая раньше была французскими колониями, и там все говорят на французском. Очень редко люди понимают на английском. Но в большинстве случаев можно какие-то вещи элементарные перевести через переводчик, — вспоминает многодетный отец. — Но через две недели, даже не зная языка, ты примерно начинаешь понимать в целом, на уровне энергополя, что человек тебе пытается сказать. У нас был момент, когда нам нужно было, чтобы мужчина нарисовал маршрут, карту. Мы подъехали, спросили у дедушки, который точно не говорил на английском. Он понял, куда нам нужно ехать, на листочке нарисовал карту. И намного точнее, чем тот же 2гис или «Яндекс.Навигатор». Общение сложилось, хотя говорил он на французском.
Из-за климата какого-то дискомфорта семья также не ощутила. Зато Роман признался, что местная еда в целом была не особо вкусная. Но семья килограммами скупала свежие мандарины, с удовольствием ела баранину. Не было проблем и с банкоматами в городах той части Африки, где побывала семья. Правда, не все заправки рассчитывали по карте.
— Есть страны, где топливо дешевле, чем в России. У меня в машине полный бак — 100 литров. Я его заправляю в Москве за 4500 рублей. В Тунисе можно было заправить за 3500–3800, а есть страны, где заправишь его и за
Новый, 2022 год семья встретила в пустыне.
— Встретили его на самом юге Туниса, в самом сердце Сахары, в кемпинге «Марс», где нет сотовой связи, и ехать туда от ближайшего города — 5 часов. Очень аутентичное место. Там не бывает случайных людей. И там отметили в большом шатре-ресторане, который собрал всех путников.
Сейчас семья планирует новое путешествие, в которое хочет отправиться также в декабре. Теперь цель — западное побережье Африки.
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