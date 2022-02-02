«Потратили около 2 миллионов»: как сибиряк с женой и шестью детьми полтора месяца колесил по Африке

— Безусловно, про коронавирус знаем, что и где говорят, понимаем, но мы выстраиваем жизнь без учета этой информации. Если нам говорят: «Граница закрыта, не едьте туда» — для нас это не аргумент, чтобы не поехать. Мы садимся, едем, и границы оказываются открыты. У тебя никто ничего не спрашивает, и ограничений никаких нет. Мы уже давно в этом убедились. Весь мир в этом участвует — мы нет. Это не значит, что мы думаем, что не заболеем. Мы коронавирусом переболели еще в самом начале, когда была первая волна. На это потратили неделю своей жизни. Для нас это было не смертельно. Является ли это поводом, чтобы запаковать свою жизнь в коробку? Нет.

До этого пандемия не помешала Роману с семьей попутешествовать и по Европе.

— Мы поехали в самый разгар локдауна — проехали на машине всю Европу, не показав ни одного ПЦР-теста, не сдав ни одного ПЦР-теста, ни разу нигде у нас не спросили про вакцинацию. При этом все говорили: «У них там везде — санитарные посты. В Германии и Австрии локдаун». Единственное, где у нас спросили ПЦР-тесты, — это на границе Россия — Украина.