«Ищите другую страну»: семье путешественников из Новосибирска отказались пополнить запасы воды на острове Рождества

В своем блоге Клочковы пересказали диалог с представителями острова, у которых они просили помощи:

— Вы откуда и куда? — Из Хобарта, Австралия, в Панама-Сити. — Что вы хотите? — Нам необходимо встать на якорь, починиться и пополнить запас воды. — Вы сейчас на якоре или в дрейфе? — В дрейфе. — Ждите. Через четверть часа рация услужливо зашипела: — Мы не можем разрешить вам встать на якорь. У нас некому вам помочь. — Но у нас кончилась вода. На борту дети. — Мы не можем доставить вам воду. Нам жаль. Ищите другую страну. Немая сцена: другая страна по пути Французская Полинезия, до нее больше 2 недель пути. Острова Кука, оставшиеся за кормой, закрыты точно так же, как и Кирибати. — Какую страну? — Я не знаю. — Но у нас не хватит воды, чтобы дойти до другой страны. Нам очень нужна ваша помощь. — Мне жаль. — То ест, вы отказываете в помощи? — Да.

Путешественники рассказали также, как готовились к тому, чтобы бросить якорь возле острова.

— Весь год мы следили за судьбами других яхт. А потому знали о таких случаях и наобум никуда не шли. Перед заходом на остров Рождества мы написали человеку, выполняющему там функции яхтенного агента. Описали проблемы: несколько поломок, без устранения которых яхта не может продолжить путь, упомянули отсутствие контактов больше 65 дней и сломанный опреснитель, а значит, есть нужда в пресной воде. Человек связался с властями, которые передали инструкции по заходу для экстренной остановки. И мы пошли. О высадке на берег никто не мечтал, рассчитывали только на воду и, возможно, на фрукты. Дальше вы знаете. Так вот, друзья, никакой emergency stop не существует. Так называемое морское законодательство, по которому яхта может зайти в любой порт по emergency, есть только в умах романтиков. И судно, терпящее бедствие, вряд ли кто-нибудь спасет. Потому что в море пандемия. Да, яхта, идущая по пустынному океану в полной самоизоляции 70 дней, является разносчиком заразы — иначе, где логика? А наличие ребенка на борту не увеличивает шансы на помощь, — пишут Клочковы.