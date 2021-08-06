Сибиряк разработал полярную станцию для Федора Конюхова — путешественник неделю один жил в ней на Северном полюсе

Федор Конюхов неделю жил один на Северном полюсе в новосибирской станции
На этой неделе закончилась экспедиция известного путешественника Федора Конюхова — он
Одиночную дрейфующую полярную станцию
— Два конструкторских бюро полгода занимались только этим. Представьте, если бы он задохнулся угарным газом в палатке «Мобиба» или кровать под ним надломилась на Северном полюсе. 2000 километров вокруг никого, он абсолютно один. Представляете, что со мной сделают? Чтобы ничего не произошло, было много новых технических решений. Это было непросто. До этого одиночных полярных станций не было. Одному жить на Северном полюсе невозможно. Нужно следить за льдом, там медведи белые ходят, — рассказывает заслуженный изобретатель России Александр Сычев.
Полярная станция СП-2021 была спроектирована на основе экспедиционной палатки
— Это не просто палатка. Там специальная печка, которая на одной закладке дров топится
Также в палатке для Конюхова сделали художественную мастерскую, так как он профессиональный художник. Кроме того, отдельно с палаткой была мобильная баня.
«Мобиба» существует с 2005 года. Это семейное предприятие Александра Сычева и его жены Ирины Сычевой.
— Мы первоначально производили головные уборы из меха. Но по образованию мы оба инженеры. Всегда мечтали вернуться к нормальному серийному промышленному производству. В 2008 году мы начали проектировать мобильные бани, печи. И с тех пор этим занимаемся. Сейчас у нас есть дилеры по всему миру: в Японии, в Колумбии, в Перу, — рассказал Александр историю предприятия.
В 2020 году «Мобиба» впервые поставила баню в Антарктиде. Позже они поставили мобильную баню на Эльбрусе.
— Оставался только Северный полюс, и так получилось, что на меня сама вышла круизная компания, которая организует круизы на Северный полюс. Им нужна была баня. Обратились ко мне, чтобы мы спроектировали специально большую мобильную баню. И одновременно в этом же круизе они довозили Федора Конюхова, — поделился Александр.
Путешествие Федора Конюхова закончилось
Это не первое изобретение «Мобибы», которое полезно в долгих путешествиях. До этого компания изобрела «печку Ильича», которая вырабатывает электричество из подручных материалов.