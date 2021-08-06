Сибиряк разработал полярную станцию для Федора Конюхова — путешественник неделю один жил в ней на Северном полюсе

На этой неделе закончилась экспедиция известного путешественника Федора Конюхова — он 7 дней в одиночку прожил на Северном полюсе на полярной станции, которую разработали новосибирцы.

Одиночную дрейфующую полярную станцию СП-2021 изготавливали полгода, этим занимались компания «Мобиба» и ее владелец, изобретатель Александр Сычев. Станцию сделали специально по заказу команды Федора Конюхова.



— Два конструкторских бюро полгода занимались только этим. Представьте, если бы он задохнулся угарным газом в палатке «Мобиба» или кровать под ним надломилась на Северном полюсе. 2000 километров вокруг никого, он абсолютно один. Представляете, что со мной сделают? Чтобы ничего не произошло, было много новых технических решений. Это было непросто. До этого одиночных полярных станций не было. Одному жить на Северном полюсе невозможно. Нужно следить за льдом, там медведи белые ходят, — рассказывает заслуженный изобретатель России Александр Сычев.