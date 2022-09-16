Имущество акционера завода «Тяжстанкогидропресс» продали с торгов почти за 1,2 млрд рублей

Напомним, в начале сентября источники НГС в правоохранительных органах сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Николая Степакина. Его подозревают в хищении оборудования и растрате 47 млн рублей. Ранее бывшего руководителя ПАО «Тяжстанкогидропресс» заподозрили в мошенничестве на 200 млн рублей. Речь идет о заключении сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости.

