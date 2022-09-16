Имущество акционера завода «Тяжстанкогидропресс» продали с торгов почти за 1,2 млрд рублей
Покупателем стала московская компания
В Новосибирске состоялись торги по продаже имущества ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» — основного акционера новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс».
Согласно данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, в состав лота вошли, в частности, металлообрабатывающее оборудование, комплектующие, инструменты, производственные линии и другое. Кроме того, на торги были выставлены земельный участок на ул. Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске, площадь которого составила более 25 тыс. кв. м, а также здание корпуса обдирки площадью 11,4 тыс. кв. м.
По итогам аукциона лот продали по цене в 1,167 млрд рублей, покупателем стало московское АО «Металлсервис». При этом начальная цена имущества новосибирской компании составляла около 707,8 млн рублей. В 2009 году на сайте организации появилась информация о том, что «Металлсервис» управляет Новосибирским металлургическим заводом им. Кузьмина (НМЗ).
Как сообщает «Коммерсантъ Сибирь» со ссылкой на заместителя гендиректора управляющей НМЗ УК «Регионбизнеспроект», экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, организация планирует развивать на площадке производство металлических профилей для внутренней отделки помещений и крепления внешних фасадов зданий.
ПАО «Тяжстанкогидропресс» является крупнейшим российским производителем металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения. По данным сервиса «Контур.Фокус», акционеры ПАО — ООО Сервисный металлоцентр (СМЦ) «Стиллайн» (75%) и Николай Степакин (0,94%). Владелец «Стиллайна» — Николай Степакин. На конец 2021 года выручка предприятия составила 232,2 млн рублей, чистый убыток — 185,8 млн рублей. В настоящее время СМЦ «Стиллайн» находится в процессе банкротства.
АО «Металлсервис» зарегистрировано в Москве, генеральным директором организации является Александр Манченко. Акционеры — Валерий Зяпаров, Олег Тюрпенко, Николай Стукач, Владимир Фельдман. Известно, что НМЗ им. Кузьмина находится в Новосибирске на ул. Станционная, 28. По данным «Контур.Фокус», аналогичный юридический адрес имеет ООО «Металлсервис-НС», владельцем которого выступает ООО «Металлсервис-групп».
Напомним, в начале сентября источники НГС в правоохранительных органах сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Николая Степакина. Его подозревают в хищении оборудования и растрате 47 млн рублей. Ранее бывшего руководителя ПАО «Тяжстанкогидропресс» заподозрили в мошенничестве на 200 млн рублей. Речь идет о заключении сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости.
Стоит отметить, что ранее завод «Тяжстанкогидропресс» находился в процедуре банкротства. В начале сентября арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве в отношении предприятия, между заводом и кредиторами было утверждено мировое соглашение.