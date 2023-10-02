Водитель, насмерть сбивший известного новосибирского журналиста, попросился на свободу

О поступившем в Первомайский районный суд ходатайстве сегодня, 2 октября, рассказали в областном управлении судебного департамента.



Авария произошла вечером, 30 марта 2020 года. Антон Лучанский выходил из трамвая, в этот момент по Богдана Хмельницкого несся на большой скорости Mersedes-Benz под управлением Никиты Лазькова. Позже эксперты выяснили, что молодой человек, который даже не пытался остановиться, был в состоянии наркотического опьянения. Журналист получил несовместимые с жизнью травмы и умер в автомобиле скорой помощи.