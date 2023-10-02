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Водитель, насмерть сбивший известного новосибирского журналиста, попросился на свободу

Год назад Никита Лазьков уже просил заменить ему наказание на более мягкое — тогда суд ему отказал

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Во время судебного разбирательства Лазьков оставался на свободе. Наручники на него надели лишь после оглашения приговора

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Никита Лазьков, осужденный за смертельное ДТП в котором погиб новосибирский журналист Антон Лучанский, попросил заменить ему неотбытую часть наказания на принудительные работы.

О поступившем в Первомайский районный суд ходатайстве сегодня, 2 октября, рассказали в областном управлении судебного департамента.

Авария произошла вечером, 30 марта 2020 года. Антон Лучанский выходил из трамвая, в этот момент по Богдана Хмельницкого несся на большой скорости Mersedes-Benz под управлением Никиты Лазькова. Позже эксперты выяснили, что молодой человек, который даже не пытался остановиться, был в состоянии наркотического опьянения. Журналист получил несовместимые с жизнью травмы и умер в автомобиле скорой помощи.

В судебном заседании виновник ДТП признал вину. 22 июля 2020 года Калининский районный суд признал водителя виновным и приговорил к 6 с половиной годам колонии общего режима, а также лишил его водительских прав на два года. Наручники на виновника смертельного ДТП надели в зале суда.

В июне 2022 года Никита Лазьков уже просился на свободу:

— Осужденный уже обращался в Первомайский районный суд г. Новосибирска в апреле 2022 года с аналогичным ходатайством, суд 17 июня 2022 производство по ходатайству прекратил, — рассказали в управлении судебного департамента Новосибирской области.

2 октября 2023 года осужденный попросил, чтобы его выпустили из колонии и отправили на принудительные работы. Суд выслушает его доводы через две недели.

Ранее НГС писал о том, что до суда дошло дело сына экс-депутата, который насмерть сбил женщину в центре Новосибирска. Молодой человек был пьян.

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