Дело сына экс-депутата, который пьяным насмерть сбил женщину на Серебренниковской, дошло до суда

В Центральный районный суд передали уголовное дело против 21-летнего Александра Бушкова — сына экс-депутата алтайского Заксобрания. Его обвиняют в смертельном ДТП. Авария произошла 14 апреля около 7:20.
— По версии следствия Александр Бушков на «GEELY TUGELLA» двигался по Октябрьской магистрали на Красный проспект. Двигаясь на запрещающий (красный) сигнал светофора в районе здания № 29 по ул. Серебренниковская сбил женщину. Она переходила дорогу на зеленый, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.
Погибшая работала помощником депутата заксобрания НСО Майиса Мамедова.
Бушкова обвиняют по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения»).
После ДТП Бушков скрылся, но позже был задержан. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Правда, сам он заявил, что употребил алкоголь уже после происшествия.
Момент аварии на перекрестке Октябрьской магистрали и Серебренниковской попало на видео. На кадрах видно, что водитель автомобиля ехал очень быстро.