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Основателя новосибирского крематория отказались реабилитировать по делу о взятках — его судили после смерти

При этом суд прекратил уголовное дело Сергея Якушина

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Сергей Якушин скончался в возрасте 69 лет от онкологического заболевания

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Новосибирский областной суд прекратил уголовное дело о взятках в отношении основателя новосибирского крематория Сергея Якушина в связи с его смертью, сообщили НГС в региональном Управлении судебного департамента.

— При этом суд, изучив доводы жалобы защиты, не нашел оснований для прекращения дела по реабилитирующим основаниям, — добавили в департаменте.

Основателя новосибирского крематория и похоронного дома «Некрополь» Сергея Якушина задержали в Санкт-Петербурге в ноябре 2021 года. Впоследствии его этапировали в Новосибирск и обвинили в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, в период с 2011 по 2019 год Якушин через посредников передал заведующему патолого-анатомическим отделением ГКБ № 1 Михаилу Козяеву более 1,2 миллиона рублей. За эти деньги медик поручал своим подчиненным рекомендовать родственникам умерших пациентов ритуальные услуги «Некрополя».

Козяева за получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) осудили в мае 2020 года. С учетом состояния здоровья, наличия трех детей и актуальной эпидемиологической ситуации его приговорили к штрафу в 4,5 миллиона рублей.

Дело Сергея Якушина поступило в суд в марте 2022 года. В июле того же года предприниматель скончался, но процесс не прекратили.

— Судебное разбирательство по уголовному делу продолжалось по ходатайству одного из сыновей умершего, — отметили в Управлении судебного департамента.

В апреле 2023 года Заельцовский суд приговорил Сергея Якушина к 5 годам условного срока, но освободил от наказания в связи с его смертью. Защита умершего предпринимателя обжаловала решение суда.

10 августа Новосибирский областной суд исправил процессуальное нарушение: он закрыл уголовное дело Якушина в связи с его смертью, но при этом отказался реабилитировать его по делу о взятках.

В мае молодая сибирячка потребовала реабилитировать ее после оправдания по уголовному делу об организации нелегального казино. Она также потребовала от государства 6 млн рублей в качестве компенсации.

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