Основателя новосибирского крематория отказались реабилитировать по делу о взятках — его судили после смерти

— При этом суд, изучив доводы жалобы защиты, не нашел оснований для прекращения дела по реабилитирующим основаниям, — добавили в департаменте.



Основателя новосибирского крематория и похоронного дома «Некрополь» Сергея Якушина задержали в Санкт-Петербурге в ноябре 2021 года. Впоследствии его этапировали в Новосибирск и обвинили в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, в период с 2011 по 2019 год Якушин через посредников передал заведующему патолого-анатомическим отделением ГКБ № 1 Михаилу Козяеву более 1,2 миллиона рублей. За эти деньги медик поручал своим подчиненным рекомендовать родственникам умерших пациентов ритуальные услуги «Некрополя».

