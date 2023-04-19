«Считаю отца невиновным»: суд вынес приговор умершему главе «Некрополя» Сергею Якушину

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор бывшему директору похоронного дома «Некрополь» Сергею Якушину. Ему дали пять лет условно, но освободили от наказания из-за его смерти. Об этом сообщили на сайте суда.
— 18.04.2023 постановлен обвинительный приговор.
Его сын Борис Якушин прокомментировал корреспонденту НГС решение суда:
— Считаю отца невиновным. В моем понимании в этом уголовном деле нет ничего такого, кроме противоречий, что даже близко доказывало бы его вину. Если мы говорим про суд, добавить тут нечего — очевидно и понятно, что уже не будет приговора. Отцу было бы сложно защищаться, но сейчас у меня претензий к судье нет, всё логично. Изначально моя позиция была прекратить уголовное дело, я ходатайствовал об этом, многие родственники эмоционально воспринимают произошедшее и считают несправедливостью.
Он отметил: возможно, защита была не выстроена, что привело к нынешнему результату. При этом мужчина не намерен оспаривать решение суда.
— Сейчас считаю, что лучше уже ничего не делать, не вижу оснований для дальнейшей борьбы — отца уже нет. Люди, которые получили приговоры, у них скоро закончатся сроки и им уже незачем биться. Хочется уже забыть всё, чтобы все всех простили и отпустили ситуацию, а возвращаться на этот круг не хочется, — пояснил Борис Якушин.
На сайте суда сообщается, что Сергея Якушина обвинили в том, что с
О смерти Сергея Якушина стало известно