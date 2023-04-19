«Считаю отца невиновным»: суд вынес приговор умершему главе «Некрополя» Сергею Якушину

Его сын Борис Якушин прокомментировал корреспонденту НГС решение суда:

— Считаю отца невиновным. В моем понимании в этом уголовном деле нет ничего такого, кроме противоречий, что даже близко доказывало бы его вину. Если мы говорим про суд, добавить тут нечего — очевидно и понятно, что уже не будет приговора. Отцу было бы сложно защищаться, но сейчас у меня претензий к судье нет, всё логично. Изначально моя позиция была прекратить уголовное дело, я ходатайствовал об этом, многие родственники эмоционально воспринимают произошедшее и считают несправедливостью.

