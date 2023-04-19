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«Считаю отца невиновным»: суд вынес приговор умершему главе «Некрополя» Сергею Якушину

Сын экс-владельца «Некрополя» Борис Якушин рассказал, намерен ли судиться дальше

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Суд вынес приговор умершему экс-директору крематория

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Заельцовский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор бывшему директору похоронного дома «Некрополь» Сергею Якушину. Ему дали пять лет условно, но освободили от наказания из-за его смерти. Об этом сообщили на сайте суда.

— 18.04.2023 постановлен обвинительный приговор. С. Якушин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере». — Прим. ред.), освобожден от отбытия наказания в связи со смертью, — говорится на сайте суда.

Его сын Борис Якушин прокомментировал корреспонденту НГС решение суда:

— Считаю отца невиновным. В моем понимании в этом уголовном деле нет ничего такого, кроме противоречий, что даже близко доказывало бы его вину. Если мы говорим про суд, добавить тут нечего — очевидно и понятно, что уже не будет приговора. Отцу было бы сложно защищаться, но сейчас у меня претензий к судье нет, всё логично. Изначально моя позиция была прекратить уголовное дело, я ходатайствовал об этом, многие родственники эмоционально воспринимают произошедшее и считают несправедливостью.

Он отметил: возможно, защита была не выстроена, что привело к нынешнему результату. При этом мужчина не намерен оспаривать решение суда.

— Сейчас считаю, что лучше уже ничего не делать, не вижу оснований для дальнейшей борьбы — отца уже нет. Люди, которые получили приговоры, у них скоро закончатся сроки и им уже незачем биться. Хочется уже забыть всё, чтобы все всех простили и отпустили ситуацию, а возвращаться на этот круг не хочется, — пояснил Борис Якушин.

На сайте суда сообщается, что Сергея Якушина обвинили в том, что с 2011-го по 2019 год ежемесячно передавал взятки заведующему патологоанатомическим отделением ГКБ № 1 Михаилу Козяеву. Общая сумма составила 1,2 миллиона рублей. НГС писал, что ранее патологоанатома суд признал виновным.

О смерти Сергея Якушина стало известно 5 июля 2022 года. У бизнесмена была онкология, он находился под домашним арестом. Прощание с директором крематория прошло по сценарию, который он сам подготовил при жизни. Действие проходило три часа: был конный кортеж, траурный митинг, песня «Как упоительны в России вечера», голуби, запущенные в небо.

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