«Мою жизнь разрушили»: сибирячка лишилась карьеры и семьи из-за обвинения в организации казино — она требует с государства 6 млн

Из глубинки в большой город
Евгения — из многодетной семьи, живущей в 100 километрах от Новосибирска в небольшом городке Черепаново. Женщине было очень непросто поднимать троих детей в одиночку, поэтому, когда Женя окончила
— В школе я была отличницей, училась хорошо. Мне пророчили большое будущее, но у мамы была очень сложная финансовая ситуация. Она работала на трех работах. Мне было ее очень жаль, поэтому хотелось обеспечивать себя самостоятельно, — отметила Евгения.
Девушка накопила денег, переехала в Новосибирск, сняла жилье и начала подрабатывать официанткой. Об образовании, по ее словам, она не забывала: заочно пошла учиться в бизнес-колледж с перспективой дальнейшего поступления в НГУиЭУ. Евгения мечтала связать свою жизнь с финансами и бухгалтерией.
— Я всегда понимала, что в интеллектуальном плане могу чего-то стоить. В
В 2015 году Евгения потеряла работу. Говорит, на компании сказался кризис из-за российско-украинского конфликта. Больше организаций принять девушку без образования не нашлось. Снова начался период подработок: Евгения полтора месяца даже трудилась грузчиком на обувном складе, откуда ее в итоге увезли на скорой. Деньги заканчивались, жилье арендовать было не на что. Девушка вернулась в Черепаново.
— Там заработать было еще сложнее, поэтому я начала рассматривать варианты суточной работы. Меня почему-то не брали ни на автомойку администратором, ни на АЗС. В итоге я вышла на заведение, в котором были установлены компьютеры. Следователи позже назовут их игорным оборудованием. Я устроилась туда барменом, — уточнила Евгения.
Работодатель говорил, что бизнес легальный, показывал документы о полицейских проверках, сертификаты, уверяет девушка. Начались суровые трудовые будни: подъем в 03:40 — электричка до «Речного вокзала» — оттуда на метро до площади Маркса. Рабочие смены с восьми до восьми утра — 24 часа. Дома сутки на отоспаться, еще одни — заняться домашними делами и приготовиться к следующей смене. Так у Евгении прошли несколько месяцев жизни.
— Смена 31 марта 2016 года. Я мыла посуду. Слышу шум. В зал зашли люди. Кассир закрылся в кассе, администратор старший по смене стоит, слова не может вымолвить, я попросила людей представиться. В ответ услышала насмешки, тогда я нажала кнопку вызова ГБР. Только после этого выяснилось, что это была полиция, — отмечает Евгения.
Девушка уверяет, что с нее взяли только объяснение. Евгения искренне рассказала о своей работе в заведении: о том, что она занималась только напитками, а к деньгам и компьютерам даже не прикасалась. Ее отпустили около шести часов утра. Сибирячка говорит, что, выйдя на улицу, поняла — ей в очередной раз придется искать работу. Но сожаления, уверяет, не было.
Оказалось — казино
В 2016 году силовики провели рейды по нелегальным игорным клубам в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах Новосибирска. Организатором подпольного бизнеса оказался
— Был осуществлен подбор персонала. Помещения трех игорных клубов были разделены на два сектора. В первом, как правило, устанавливалось небольшое количество оборудования для ведения игр случайными клиентами, а во второе имели доступ только проверенные лица. Эта схема была придумана организатором преступного бизнеса с целью минимизации потерь при проведении контрольных мероприятий правоохранительными органами и изъятии техники, — сообщали тогда в Следственном комитете.
Следователи возбудили уголовное дело по статье
В течение года после первой встречи с полицейскими Евгения даже не подозревала, что ее рассматривают в качестве организатора нелегального бизнеса. По ее словам, за это время ей удалось устроиться на хорошую работу в крупный магазин по продаже одежды и обуви премиальных брендов. Девушка оканчивала колледж, подумывала о переезде в Москву или Петербург. Она уверяет, что за целый год ей из полиции не звонили ни разу. Буквально через пять дней после защиты диплома ее неожиданно вызвали на допрос. Там она узнала, что проходит по игорному делу как подозреваемая, а через несколько месяцев ей предъявили обвинение.
— Я была настолько шокирована, что у меня земля ушла из-под ног, мне стало плохо. Позвонила, всё рассказала сводной сестре. Она сказала, что мне, наверное, надо искать адвоката. Сестра познакомила меня со своим знакомым силовиком, чтобы он посоветовал, как правильно поступить в этой ситуации. Так получилось, что она познакомила меня с моим будущим мужем, — рассказывает Евгения.
В результате финансовая карьера девушки закончилась, едва начавшись. После разговора с начальством о сложившейся ситуации Евгения уволилась по собственному желанию. Ее супруг ушел со службы по личным обстоятельствам, но, когда появилась возможность, не смог восстановиться из-за уголовного преследования жены. Молодая семья попала в трудное положение: с одной стороны — моральное давление из-за неопределенной судьбы Евгении, с другой — острая нехватка денег. Жилье — съемное, постоянной работы нет.
— Муж подрабатывал охранником, я — в маленьких магазинах одежды. Начались ссоры. Ему было очень тяжело, потому что он не мог себя найти на гражданке, у него было депрессивное состояние, — вспоминает Евгения.
На фоне постоянного стресса у девушки развились нервно-мышечные спазмы, которые до сих пор прогрессируют и грозят образованием тромбов в сосудах.
Обвинение, суд, приговор
Уголовное дело по обвинению 44 человек передали в суд в апреле 2018 года. В прокуратуре тогда поясняли, что один из организаторов нелегального бизнеса,
Еще один человек заключил сделку со следствием и дал обширные, «изобличающие всех остальных подельников» показания. Обвинительное заключение тогда подписал заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин. Через почти четыре года его арестуют по делу о получении крупной взятки.
— Когда я знакомилась с материалами дела, я увидела, что люди оговаривают меня. Многие указывали, что я имею отношение к организации игорной деятельности, являюсь участником ОПГ. Я в своих показаниях никого не обвиняла и только старалась защитить себя. Я ведь была всего лишь барменом. Потом суды — три раза в неделю. Они просто парализуют нормальную жизнь, — негодует Евгения.
Почти полтора года понадобилось суду, чтобы рассмотреть объемное дело о сети нелегальных игорных клубов в Новосибирске. В результате 33 человека признали виновными и назначили им наказание — от одного года до полутора лет условно со штрафами от 150 тысяч до 360 тысяч рублей. Евгению Вировую и еще шесть человек оправдали.
— Суд, исследуя все показания обвиняемых, пришел к выводу, что в действиях Вировой отсутствует состав преступления: не было никаких доказательств, что она причастна к преступлениям, — отметил в беседе с корреспондентом НГС адвокат Андрей Росс.
Прокуратура с оправдательными приговорами не согласилась и подала апелляцию на решение суда.
«Прошу реабилитировать»
Евгения выслушала оправдательный приговор будучи беременной. В процессе судебных разбирательств она пережила угрозу выкидыша, а когда узнала про апелляцию, у нее возник риск преждевременных родов. Девушку госпитализировали.
— Врачи помогли доходить. Родился сын. Впоследствии у него диагностировали неврологические проблемы. Скорее всего, это связано с моим продолжительным стрессовым состоянием. На фоне апелляции обстановка в семье снова обострилась. В итоге мы с мужем развелись, — рассказывает Евгения.
Новосибирский областной суд утвердил оправдательный приговор, но к этому моменту, уверяет сибирячка, ее жизнь была разрушена: о былой карьере она уже не мечтает, семья распалась, появились серьезные проблемы со здоровьем. Плюс ко всему у нее появилось клеймо судимой.
— Многие компании не возьмут меня на работу даже после оправдательного приговора. У людей стереотип: если судили, то было за что. В моем родном городе многие тоже считают, что я судимая. Мою жизнь разрушили. Еще драгоценное время потеряно. Сейчас, например, я не могу пойти учиться, потому что у меня есть ребенок и деньги нужно вкладывать в его развитие, — подчеркивает Евгения.
При этом борьбу с системой девушка прекращать не намерена. Она подала иск о реабилитации за незаконное уголовное преследование. Моральный вред Евгения оценила в 6 миллионов рублей.
Последнее время силовики регулярно отчитываются о закрытии нелегальных игорных клубов. Активная работа пошла после того, как был арестован начальник ОЭБиПК Центрального района Александр Умеров. Его обвиняют в «крышевании» игорного бизнеса в Новосибирске.