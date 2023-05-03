«Мою жизнь разрушили»: сибирячка лишилась карьеры и семьи из-за обвинения в организации казино — она требует с государства 6 млн

Из глубинки в большой город

Евгения — из многодетной семьи, живущей в 100 километрах от Новосибирска в небольшом городке Черепаново. Женщине было очень непросто поднимать троих детей в одиночку, поэтому, когда Женя окончила 9-й класс, она решила жить самостоятельно.



— В школе я была отличницей, училась хорошо. Мне пророчили большое будущее, но у мамы была очень сложная финансовая ситуация. Она работала на трех работах. Мне было ее очень жаль, поэтому хотелось обеспечивать себя самостоятельно, — отметила Евгения.



Девушка накопила денег, переехала в Новосибирск, сняла жилье и начала подрабатывать официанткой. Об образовании, по ее словам, она не забывала: заочно пошла учиться в бизнес-колледж с перспективой дальнейшего поступления в НГУиЭУ. Евгения мечтала связать свою жизнь с финансами и бухгалтерией.

