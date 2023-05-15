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Защита обжаловала посмертный приговор основателю похоронного дома «Некрополь» Сергею Якушину

Ранее его признали виновным в даче взяток в особо крупном размере

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Ранее НГС опубликовал репортаж с похорон Сергея Якушина

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Защита обжаловала приговор, вынесенный Заельцовским районным судом Новосибирска основателю и владельцу ООО «Похоронный дом "Некрополь"» Сергею Якушину, сообщает издание Интерфакс.

— Подана апелляционная жалоба, мы настаиваем на невиновности отца, — цитирует Интерфакс сына основателя «Некрополя» Родиона Якушина.

Брат Родиона Борис Якушин в разговоре с НГС отметил, что выступал против обжалования приговора.

Напомним, Сергея Якушина обвинили в том, что с 2011 по 2019 год ежемесячно передавал взятки заведующему патологоанатомическим отделением ГКБ № 1 Михаилу Козяеву. Общая сумма составила 1,2 миллиона рублей. НГС писал, что ранее патологоанатома суд признал виновным.

Сергею Якушину вынесли обвинительный приговор в апреле 2023 года. Ему дали пять лет условно, но освободили от наказания из-за его смерти.

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