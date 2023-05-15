Защита обжаловала посмертный приговор основателю похоронного дома «Некрополь» Сергею Якушину

Защита обжаловала приговор, вынесенный Заельцовским районным судом Новосибирска основателю и владельцу ООО «Похоронный дом "Некрополь"» Сергею Якушину, сообщает издание Интерфакс.
— Подана апелляционная жалоба, мы настаиваем на невиновности отца, — цитирует Интерфакс сына основателя «Некрополя» Родиона Якушина.
Брат Родиона Борис Якушин в разговоре с НГС отметил, что выступал против обжалования приговора.
Напомним, Сергея Якушина обвинили в том, что с 2011 по 2019 год ежемесячно передавал взятки заведующему патологоанатомическим отделением
Сергею Якушину вынесли обвинительный приговор в апреле 2023 года. Ему дали пять лет условно, но освободили от наказания из-за его смерти.