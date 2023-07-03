«Кричит и умоляет остановиться»: на видео записали жуткие крики девочки — соседи считают, что ее избил отчим

К записи также прикрепили переписку, где, вероятнее всего, местные жители обсуждают произошедшее. Люди пишут, что квартира, где произошло избиение, принадлежит мужчине. Также они рассказывают, что отчим сломал девочке палец, а на руках и ногах у нее синяки. Местные жители утверждают, что мать девочки во время всего происходящего сидела рядом и плакала, но ничего не сделала, так как боится своего супруга.