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«Кричит и умоляет остановиться»: на видео записали жуткие крики девочки — соседи считают, что ее избил отчим

С семьей уже работают опека и Следственный комитет

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В Сети появилось жесткое видео с плачем ребенка. Авторы поста, который был опубликован в «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», утверждают, что ролик был записан в селе Убинское Новосибирской области. Происшествием уже заинтересовались в районной администрации.

Считается, что ролик сняли дети: они записали крики 9-летней девочки, которую якобы избивает отчим.

— Вчера ребятишки сняли видео из-под его окна. Девочка кричит и умоляет папочку (отчима), чтобы не бил, — объясняет автор поста. Видео распространяется по местным чатам.

Автор поста также добавила, что после случившегося люди вызвали в эту квартиру полицию, но якобы мужчина не открыл, и они уехали.

На видеозаписи дети ходят возле многоквартирного дома под окнами. Из одной из квартир раздаются жуткие звуки — плач ребенка и просьбы остановиться. Затем, предположительно после очередного удара, слышится громкий плач.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Дети записали видео под окнами квартиры

Видео: группа «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

К записи также прикрепили переписку, где, вероятнее всего, местные жители обсуждают произошедшее. Люди пишут, что квартира, где произошло избиение, принадлежит мужчине. Также они рассказывают, что отчим сломал девочке палец, а на руках и ногах у нее синяки. Местные жители утверждают, что мать девочки во время всего происходящего сидела рядом и плакала, но ничего не сделала, так как боится своего супруга.

Первый заместитель главы Убинского района прокомментировал произошедшее:

— С этой семьей уже работает опека и Следственный комитет, — сказал в телефонном разговоре первый заместитель главы Убинского района Николай Терентьев.

В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что уточняют информацию по этому поводу. Также редакция обратилась за комментарием в СК РФ по НСО.

Ранее НГС писал о том, как отчим и мать в Екатеринбурге издевались над дочерью. Девушка ушла от них сразу после того, как окончила школу.

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