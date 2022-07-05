«Отчим избил меня и вытер еду об мои волосы»: история выпускницы, которая ушла из дома сразу после ЕГЭ

Зато в шесть лет я уже была знакома с «любовниками» мамы. Я помню, что она взяла меня на юг к какому-то мужчине на три-четыре дня. Я жила в одной комнате с ними. Возвращаясь домой на поезде, она рассказала мне, что он умер. Тогда я еще не понимала, что такое смерть, но помню, что испугалась и много плакала. Позже я узнала, что он покончил с собой.



«Бабушка могла огреть проводом»

Мать была не в состоянии находиться со мной рядом — то ли из-за финансовых проблем, то ли из-за депрессии после развода. Она оставила меня жить у бабушки с дедушкой в поселке. Там я всё детство слушала, что я «выродок», «брошенка», «нахлебница». Я постоянно испытывала вину за то, что я дочь своего отца.

