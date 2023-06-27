Новосибирец напал на ребенка с ножом возле школы — его будут судить за покушение на убийство

40-летнего новосибирца будут судить за покушение на убийство и разбойное нападение на 10-летнего ребенка. Он набросился на мальчика с ножом прямо возле школы. Об окончании расследования рассказали сегодня в пресс-службе следственного комитета.
— По данным следствия, днем 7 апреля 2023 года на территории общеобразовательной школы в Октябрьском районе Новосибирска ранее судимый мужчина совершил покушение на убийство 10-летнего мальчика, пытаясь нанести ему удар ножом в область грудной клетки, а также похитить мобильный телефон стоимостью более 60 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.
Довести задуманное до конца злоумышленнику не удалось, из-за того, что ребенок сопротивлялся, добавили в СК.
— Не знаю, как мой ребенок увернулся, но он орал, пытался отталкивать его ногами и ударил по лицу палкой. В этот момент нападавший подскочил, и Сева убежал, — написал в апреле отец ребенка в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
По горячим следам подозреваемого задержали. Следователи возбудили уголовное дело по части 30 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство малолетнего, а также по статье 162 УК РФ — разбой, его расследовали под контролем главы СК Александра Бастрыкина. В ближайшее время к изучению собранных следователем материалов приступит суд.
Ранее НГС писал о том, что мужчина в камуфляже напал на двух школьниц в Советском районе Новосибирска. Суд отправил его в следственный изолятор на время разбирательства. Обвиняемый оказался бойцом ЧВК.