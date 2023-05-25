«Я крайне негативно отношусь к преступлениям»: Евгений Пригожин — о нападении человека в камуфляже на новосибирскую школьницу

А по поводу конкретного данного случая вы обратитесь в правоохранительные органы. Заключенные, которые воевали в ЧВК «Вагнер», я их брал туда по очень важной причине — чтобы дети других граждан не погибали и матери не рыдали. И поэтому эти заключенные: часть из них погибли, часть из них вышли на свободу и совершают преступления в 25 раз меньше, чем это было всегда до этого. Поэтому ерничать не надо. Если будет принято решение, что я дальше забираю заключенных, тех, которые вышли и совершили преступление, и если их будут возвращать в ЧВК «Вагнер», то поверьте, наказанием данного конкретного гражданина родители этих девочек будут довольны.

