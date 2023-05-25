«Я крайне негативно отношусь к преступлениям»: Евгений Пригожин — о нападении человека в камуфляже на новосибирскую школьницу

Евгений Пригожин прокомментировал инцидент с мужчиной в камуфляже, обвиняемым в надругательстве над школьницей в Новосибирске.
Издание Daily Storm задало вопросы пресс-службе Евгения Пригожина о том, служил ли обвиняемый в ЧВК «Вагнер». Также Евгения Пригожина попросили прокомментировать это преступление. Публикуем полный ответ пресс-службы:
— Я вчера подробно в своем интервью рассказал о том, что я крайне негативно отношусь, когда кто-то совершает преступления, в том числе бывшие бойцы ЧВК «Вагнер». Что касается преступности, она сократилась в 25 раз. Сделайте себе татуировку на лбу, товарищи из Daily Storm, чтобы помнить эту цифру. А то, что они будут совершать преступления какие-то, когда-то, точно так же, как обычные люди, вдруг неожиданно берут и совершают подлости и тяжкие преступления. У нас есть те, кто совершает преступления по уничтожению российского народа, а есть те, кто совершает преступление, называющееся «измена родине». Кстати, вы на себя внимательно посмотрите.
А по поводу конкретного данного случая вы обратитесь в правоохранительные органы. Заключенные, которые воевали в ЧВК «Вагнер», я их брал туда по очень важной причине — чтобы дети других граждан не погибали и матери не рыдали. И поэтому эти заключенные: часть из них погибли, часть из них вышли на свободу и совершают преступления в 25 раз меньше, чем это было всегда до этого. Поэтому ерничать не надо. Если будет принято решение, что я дальше забираю заключенных, тех, которые вышли и совершили преступление, и если их будут возвращать в ЧВК «Вагнер», то поверьте, наказанием данного конкретного гражданина родители этих девочек будут довольны.
Инцидент произошел 20 мая. Об этом рассказал источник НГС в правоохранительных органах. По его информации, сибирячка сообщила в полицию, что ее 12-летняя племянница рассказала об «изнасиловании» ее 10-летней подруги. Позже полиция выяснила, что неизвестный мужчина в камуфляжной форме завел двух школьниц за гаражи на улице Разъездной. Мужчина сказал, что у него при себе есть пистолет и граната. Нападавший угрожал устроить взрыв, если девочки закричат. После этого он «совершил развратные действия».
— Мужчине на вид 30–40 лет, был одет в военную форму зеленого цвета, на правой руке — эмблема черепа, предположительно, шеврон. На голове — камуфлированная кепка, телосложение плотное, волосы темные, рост — около 170 см, на лице — щетина, — сообщил ранее корреспонденту НГС собеседник.
Следователи возбудили уголовное дело не по статье об изнасиловании, а по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемого задержали, его отправили в СИЗО на два месяца.
Накануне стало известно, что в Новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в развратных действиях в отношении школьницы. Инцидент произошел 18 мая в Ленинском районе, в подъезде дома, где живет пострадавшая.