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Тема дняДелом о гибели годовалого малыша занялся Бастрыкин
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Дело о покушении на убийство 10-летнего мальчика в Новосибирске взял на контроль Бастрыкин

Мужчина пытался зарезать ребенка у школы

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Нападавшего сейчас ищут следователи

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Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о покушении на убийство 10-летнего мальчика. По версии следствия, 7 апреля у школы на ребенка напал неизвестный мужчина с ножом.

— Он пытался нанести ему удар ножом. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, потому что мальчик оказал активное сопротивление, — отметили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Как ранее сообщил автор поста в «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», у неизвестного с собой был нож размером 25 сантиметров. Мужчина был в зеленой куртке и зеленой шапке. Он показал нож и схватил ребенка за руку, повалил на землю, сел на мальчика, но школьник вырвался.

Ранее в Новосибирске мужчина напал на первоклассницу в подъезде. Спустя сутки подозреваемого задержала полиция.

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Нападение на ребенкаАлександр БастрыкинСледователиПокушение на убийство
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