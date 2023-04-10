Дело о покушении на убийство 10-летнего мальчика в Новосибирске взял на контроль Бастрыкин

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о покушении на убийство
— Он пытался нанести ему удар ножом. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, потому что мальчик оказал активное сопротивление, — отметили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».
Как ранее сообщил автор поста в «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», у неизвестного с собой был нож размером 25 сантиметров. Мужчина был в зеленой куртке и зеленой шапке. Он показал нож и схватил ребенка за руку, повалил на землю, сел на мальчика, но школьник вырвался.
Ранее в Новосибирске мужчина напал на первоклассницу в подъезде. Спустя сутки подозреваемого задержала полиция.