«Мы не можем сказать, от кого пришли деньги». Сибиряку кто-то перевел 19 тысяч — он уверен, что это новая мошенническая схема

Если смотреть по выпискам банка от 15 июня (копии всех документов имеются в распоряжении НГС), то по первой видно: 10 июня кто-то снял с банковской карты Андреева 18 898 рублей 24 копейки, а 14 июня ровно такую же сумму перевел на ту же карту. И в этот же день судебные приставы снимают с карты в счет погашения долга 10 045 рублей 24 копейки. Во второй выписке никаких транзакций со списанием и зачислением 19 тысяч, а также списанием приставами 10 тысяч рублей действительно уже не было.



— Я сделал кучу запросов в банк по поводу того, что происходило. В одном из ответов мне подтвердили, что 14 июня ко мне пришла сумма — 18 898 рублей 24 копейки, но с какого счета она пришла, сказать не смогли. Одна из гипотез банка, что эта сумма ко мне якобы вернулась из-за того, что оператор сделал ошибку, когда я оплачивал услуги ЖКХ, — рассказал Андреев. — Я говорю: «Конкретно от кого 14 июня пришла сумма?» Они: «Мы сказать это не можем. У нас нет такой информации».