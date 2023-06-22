freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 84.25
eur 92.00
Тема дняСколько стоит обучение в сибирских вузах
Все новости
Все новости
Эксклюзив

«Мы не можем сказать, от кого пришли деньги». Сибиряку кто-то перевел 19 тысяч — он уверен, что это новая мошенническая схема

В странных транзакциях мужчина подозревает приставов, банк и конкурентов

6 708

Андрей Андреев считает, что стал жертвой необычного мошенничества, связанного с детскими пособиями

Поделиться

У новосибирца Андрея Андреева пятеро несовершеннолетних детей. Многодетный отец известен в городе своей активной жизненной позицией: он пытается заниматься предпринимательством, а в последнее время помогал особым детям — организовывал им реабилитацию. На днях Андреев обнаружил странные операции с его банковским счетом, на который приходили детские пособия: неизвестные списали с карты крупную сумму, а потом неожиданно вернули. Но это было только начало, и в результате странных вмешательств мужчина потерял часть пособий. Банк не смог пояснить и даже увидеть непонятные движения денег. А пострадавший написал заявление в полицию: мужчина считает, что его хотят сделать иноагентом или отрабатывают на нем схему по возможности изъятия социальных выплат в счет долгов. В очень странной истории разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.

Что случилось

Новосибирец Андрей Андреев — многодетный отец. В его семье пятеро несовершеннолетних детей. Мужчина имеет довольно активную жизненную позицию, пытается заниматься предпринимательством: выиграл президентский грант и занимался реабилитацией особых детей с помощью полетов в аэродинамической трубе.

В начале июня мужчина обнаружил, что с его банковской карты «Мир», куда поступают социальные выплаты на детей, судебные приставы сняли десять тысяч рублей в счет погашения имеющегося у него долга. Сняли, несмотря на существующий закон, который запрещает изымать у должников «детские деньги».

— Приходит уведомление от банка, что с меня приставы списали десять тысяч. У меня, естественно, возмущение, что опять ребята начинают что-то творить, потому что это социальные деньги. Ладно, думаю, придется разбираться и подавать в суд, потому что иначе никак. Ну и пошел в банк взять выписку, — сообщил корреспонденту НГС Андрей Андреев.

До этого случая у многодетной семьи Андреевых приставы неоднократно за долги снимали с банковской карты социальные пособия: НГС писал об этом в 2016 и 2017 годах. Чтобы вернуть деньги, главе семейства пришлось подать в суд на приставов и доказать свою правоту. В итоге списанные деньги вернулись, а один из приставов — Ольга Грабарчук — во время разбирательства этого скандала была уволена.

Но в этот раз всё оказалось намного загадочнее. Получив 15 июня в Сбербанке выписку по движению денег на счете, Андреев обнаружил странную махинацию: кто-то за несколько дней до приставов снял у него с карты почти 19 тысяч рублей, а потом эту же сумму — до копейки — вернул на тот же счет. И после этого уже деньги списали судебные приставы. Во второй выписке из банка, которую мужчина взял в тот же день, попросив пояснить странные операции с его деньгами, странных транзакций уже не было совсем. Как такое могло случиться, в Сбербанке пояснить не смогли, заметил Андреев в разговоре с журналистом НГС.

Если смотреть по выпискам банка от 15 июня (копии всех документов имеются в распоряжении НГС), то по первой видно: 10 июня кто-то снял с банковской карты Андреева 18 898 рублей 24 копейки, а 14 июня ровно такую же сумму перевел на ту же карту. И в этот же день судебные приставы снимают с карты в счет погашения долга 10 045 рублей 24 копейки. Во второй выписке никаких транзакций со списанием и зачислением 19 тысяч, а также списанием приставами 10 тысяч рублей действительно уже не было.

— Я сделал кучу запросов в банк по поводу того, что происходило. В одном из ответов мне подтвердили, что 14 июня ко мне пришла сумма — 18 898 рублей 24 копейки, но с какого счета она пришла, сказать не смогли. Одна из гипотез банка, что эта сумма ко мне якобы вернулась из-за того, что оператор сделал ошибку, когда я оплачивал услуги ЖКХ, — рассказал Андреев. — Я говорю: «Конкретно от кого 14 июня пришла сумма?» Они: «Мы сказать это не можем. У нас нет такой информации».

За несколько дней до странного списания денег мужчина действительно оплачивал через кассу Сбербанка коммунальные услуги и делал другие платежи на общую сумму в 18 898 рублей 24 копейки. В выписках из банка эта транзакция указана 6 июня (во второй выписке дата почему-то другая: 5 июня). Правда, услуги оплачивались в разные места. Поэтому маловероятно, что кассир мог допустить ошибку в каждом чеке, чтобы в итоге вернулся общий платеж, считает Андреев. К тому же, уверяет он, никаких долгов по ЖКХ у него на сегодня нет — это он проверил отдельно.

Сообщение о списании денег судебными приставами, которое пришло на телефон Андреева

Сообщение о списании денег судебными приставами, которое пришло на телефон Андреева

Поделиться

Чем известен Андрей Андреев

Новосибирец Андрей Андреев — отец многодетной семьи. Сейчас в ней пять детей до 14 лет. На момент, когда только начинались конфликты с судебными приставами и списыванием детских денег в счет накопившегося долга, в семье Андреевых было семеро несовершеннолетних ребятишек.

Как рассказывает сам Андреев, претензии к нему у судебных приставов появились, когда он не смог вернуть взятый в Сбербанке кредит в размере одного миллиона рублей. Около десяти лет назад мужчина брал деньги на организацию бизнеса: решил заняться грузоперевозками. Но в 2014 году случилось ЧП.

— Машина с грузом сломалась, и водитель бросил ее на трассе под Красноярском. Потом машину разграбили, разобрали, а виновного так и не поймали, хотя и установили, — вспоминает Андрей Андреев.

С того времени на мужчине висит долг вместе с процентами: в общей сложности уже более двух миллионов рублей.

Последние годы Андреев известен своей работой с особыми детьми. В 2021 году он занялся проектом реабилитации таких детей через полеты в аэротрубе на улице Спартака, которую строил предприниматель из Екатеринбурга Николай Чичканов. На проект выделили президентский грант. И тут возник конфликт бизнес-интересов: в Краснообске строили еще одну аэротрубу, к которой имел отношение кемеровский бизнесмен и президент Общероссийской общественной организации «Федерация парашютного спорта России» Андрей Барабаш. В какой-то момент аэротрубу на Спартака разгромили топорами неизвестные вандалы, и Барабаш стал единственным претендентом на участие в проекте с особыми детьми.

Впрочем, Андрееву всё же удалось войти в этот проект и тоже организовать полеты особым детям в уже отремонтированной аэротрубе на Спартака.

Первая выписка Сбербанка, которую Андреев получил <nobr class="_">15 июня</nobr>. Здесь еще указаны странные транзакции за <nobr class="_">10 и 14 июня</nobr>, а также списанные приставами десять тысяч

Первая выписка Сбербанка, которую Андреев получил 15 июня. Здесь еще указаны странные транзакции за 10 и 14 июня, а также списанные приставами десять тысяч

Поделиться

Кто мог проводить махинации с деньгами

У Андрея Андреева две версии, кто и для чего мог провести эти махинации с его банковским счетом: либо это обиженные конкуренты по проекту с особыми детьми, либо судебные приставы, которые сработали вместе с банком.

Первая гипотеза Андреева связана с его предпринимательской деятельностью. Мужчина считает, что своей активностью с реабилитацией особых детей он перешел дорогу тем, кто претендовал на все гранты в этой сфере. По его версии, его телефон могли взломать, списать 19 тысяч, а потом зачислить их с какого-нибудь иностранного счета, чтобы потом можно было устранить неудобного конкурента, записав его в разряд иноагентов.

Мужчина говорит, что замечал странную работу смартфона именно в эти дни: оперативная память мгновенно переполнялась, батарея быстро нагревалась, экран периодически гас, и в итоге сгорели планшет и купленный на замену бэушный смартфон.

— Первый раз у меня потух экран именно 10 июня. Это была суббота — я запомнил. Часа два не запускался. Второй раз он потух у меня 14 июня, когда деньги возвращались. А в другие промежутки телефон работал, но еле-еле, — описал странное поведение гаджетов Андреев.

Вторая версия — совместная деятельность судебных приставов и сотрудников Сбербанка. Ведь долг на Андрееве до сих пор висит, а практику снимать деньги после социальных поступлений он остановил несколько лет назад судом.

— Может, это пристав подговорил сотрудника банка: «Давай такое сделаем, чтоб мне по шапке прекратили бить. Ты сними и верни — у тебя всё нормально: ошибся и исправился. К тебе претензий нет, а я заработаю». Я эту версию тоже рассматриваю, — заметил журналисту Андреев.

Многодетный отец пояснил, что каждое перечисленное пособие маркируется особым шифром, который показывает, что это конкретное денежное поступление приставам забирать за долги нельзя. А тут, если рассматривать гипотезу Андреева, кто-то в банке «ошибочно» снял со счета деньги, но исправил свою «ошибку» и вернул их обратно. Только вот возвращаются деньги на счет уже без специального маркера об их неприкосновенности для списывания. Стало быть, пристав может забрать их в пользу долга.

Пострадавший многодетный отец предполагает, что это вообще может быть «обкаткой» схемы, при который у судебных приставов, по сути, появляется возможность изымать у должников даже те деньги, которые нельзя забирать по закону.

На прошлой неделе Андрей Андреев подал в суд на судебных приставов за снятие десяти тысяч рублей из «детских денег» и написал заявление о предполагаемом мошенничестве в полицию.

Вторая выписка Сбербанка, которую Андреев также получил <nobr class="_">15 июня</nobr>, но чуть позднее первой. Здесь уже не указаны странные транзакции и списанные приставами десять тысяч, а есть только общий платеж за коммунальные услуги, сделанный по этой выписке <nobr class="_">5 июня</nobr>, а по предыдущей — <nobr class="_">6 июня</nobr>. Вся информация во второй выписке почему-то заканчивается <nobr class="_">13-м</nobr> числом

Вторая выписка Сбербанка, которую Андреев также получил 15 июня, но чуть позднее первой. Здесь уже не указаны странные транзакции и списанные приставами десять тысяч, а есть только общий платеж за коммунальные услуги, сделанный по этой выписке 5 июня, а по предыдущей — 6 июня. Вся информация во второй выписке почему-то заканчивается 13-м числом

Поделиться

Что говорит Сбербанк и судебные приставы

Корреспондент направил запросы с просьбой прокомментировать странную историю в Сбербанк и в ФССП по Новосибирской области.

В Федеральной службе судебных приставов по Новосибирской области журналисту пояснили, что детские пособия при поступлении в банк действительно кодируются. А самим приставам, мол, не видно, когда на карту должника поступают очередные деньги, — они только направляют в банк постановление о взыскании с должника денежных средств. Поэтому, заметили в ФССП, все вопросы по странным транзакциям надо адресовывать в Сбербанк.

— С целью получения пояснений законности списания денежных средств со счета заявителю необходимо обратиться в кредитную организацию, — ответил на журналистский запрос врио руководителя Главного управления ФССП по Новосибирской области майор внутренней службы Сергей Неведомский.

В Сбербанке не стали отвечать на вопросы, заданные корреспондентом НГС, сославшись на банковскую тайну.

— Банк не вправе разглашать подробности операций по счетам клиентов. В случае любых опасений в совершении подозрительных операций по счету рекомендуем клиенту незамедлительно обратиться в банк, — ответили в Сбербанке на запрос корреспондента НГС.

На запрос в полицию о судьбе заявления Андрея Андреева на момент публикации статьи ответ еще не поступил.

Мошенничества с детскими пособиями бывают разные. 16 июня НГС рассказал о суде, приговорившем к 2 годам лишения свободы условно 24-летнюю жительницу Новосибирска за то, что она 1,5 года получала социальные выплаты по уходу за несуществующим ребенком. Женщина заработала на этом полмиллиона рублей.

По теме

МошенникиДетские пособияСудебные приставыСбербанкОсобые детиМногодетный отецАэротруба
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ7
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter