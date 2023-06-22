«Мы не можем сказать, от кого пришли деньги». Сибиряку кто-то перевел 19 тысяч — он уверен, что это новая мошенническая схема

У новосибирца Андрея Андреева пятеро несовершеннолетних детей. Многодетный отец известен в городе своей активной жизненной позицией: он пытается заниматься предпринимательством, а в последнее время помогал особым детям — организовывал им реабилитацию. На днях Андреев обнаружил странные операции с его банковским счетом, на который приходили детские пособия: неизвестные списали с карты крупную сумму, а потом неожиданно вернули. Но это было только начало, и в результате странных вмешательств мужчина потерял часть пособий. Банк не смог пояснить и даже увидеть непонятные движения денег. А пострадавший написал заявление в полицию: мужчина считает, что его хотят сделать иноагентом или отрабатывают на нем схему по возможности изъятия социальных выплат в счет долгов. В очень странной истории разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.
Что случилось
Новосибирец Андрей Андреев — многодетный отец. В его семье пятеро несовершеннолетних детей. Мужчина имеет довольно активную жизненную позицию, пытается заниматься предпринимательством: выиграл президентский грант и занимался реабилитацией особых детей с помощью полетов в аэродинамической трубе.
В начале июня мужчина обнаружил, что с его банковской карты «Мир», куда поступают социальные выплаты на детей, судебные приставы сняли десять тысяч рублей в счет погашения имеющегося у него долга. Сняли, несмотря на существующий закон, который запрещает изымать у должников «детские деньги».
— Приходит уведомление от банка, что с меня приставы списали десять тысяч. У меня, естественно, возмущение, что опять ребята начинают что-то творить, потому что это социальные деньги. Ладно, думаю, придется разбираться и подавать в суд, потому что иначе никак. Ну и пошел в банк взять выписку, — сообщил корреспонденту НГС Андрей Андреев.
До этого случая у многодетной семьи Андреевых приставы неоднократно за долги снимали с банковской карты социальные пособия: НГС писал об этом в 2016 и 2017 годах. Чтобы вернуть деньги, главе семейства пришлось подать в суд на приставов и доказать свою правоту. В итоге списанные деньги вернулись, а один из приставов — Ольга Грабарчук — во время разбирательства этого скандала была уволена.
Но в этот раз всё оказалось намного загадочнее. Получив
Если смотреть по выпискам банка от 15 июня (копии всех документов имеются в распоряжении НГС), то по первой видно:
— Я сделал кучу запросов в банк по поводу того, что происходило. В одном из ответов мне подтвердили, что
За несколько дней до странного списания денег мужчина действительно оплачивал через кассу Сбербанка коммунальные услуги и делал другие платежи на общую сумму в
Чем известен Андрей Андреев
Новосибирец Андрей Андреев — отец многодетной семьи. Сейчас в ней пять детей до
Как рассказывает сам Андреев, претензии к нему у судебных приставов появились, когда он не смог вернуть взятый в Сбербанке кредит в размере одного миллиона рублей. Около десяти лет назад мужчина брал деньги на организацию бизнеса: решил заняться грузоперевозками. Но в 2014 году случилось ЧП.
— Машина с грузом сломалась, и водитель бросил ее на трассе под Красноярском. Потом машину разграбили, разобрали, а виновного так и не поймали, хотя и установили, — вспоминает Андрей Андреев.
С того времени на мужчине висит долг вместе с процентами: в общей сложности уже более двух миллионов рублей.
Последние годы Андреев известен своей работой с особыми детьми. В 2021 году он занялся проектом реабилитации таких детей через полеты в аэротрубе на улице Спартака, которую строил предприниматель из Екатеринбурга Николай Чичканов. На проект выделили президентский грант. И тут возник конфликт бизнес-интересов: в Краснообске строили еще одну аэротрубу, к которой имел отношение кемеровский бизнесмен и президент Общероссийской общественной организации «Федерация парашютного спорта России» Андрей Барабаш. В какой-то момент аэротрубу на Спартака разгромили топорами неизвестные вандалы, и Барабаш стал единственным претендентом на участие в проекте с особыми детьми.
Впрочем, Андрееву всё же удалось войти в этот проект и тоже организовать полеты особым детям в уже отремонтированной аэротрубе на Спартака.
Кто мог проводить махинации с деньгами
У Андрея Андреева две версии, кто и для чего мог провести эти махинации с его банковским счетом: либо это обиженные конкуренты по проекту с особыми детьми, либо судебные приставы, которые сработали вместе с банком.
Первая гипотеза Андреева связана с его предпринимательской деятельностью. Мужчина считает, что своей активностью с реабилитацией особых детей он перешел дорогу тем, кто претендовал на все гранты в этой сфере. По его версии, его телефон могли взломать, списать 19 тысяч, а потом зачислить их с какого-нибудь иностранного счета, чтобы потом можно было устранить неудобного конкурента, записав его в разряд иноагентов.
Мужчина говорит, что замечал странную работу смартфона именно в эти дни: оперативная память мгновенно переполнялась, батарея быстро нагревалась, экран периодически гас, и в итоге сгорели планшет и купленный на замену бэушный смартфон.
— Первый раз у меня потух экран именно
Вторая версия — совместная деятельность судебных приставов и сотрудников Сбербанка. Ведь долг на Андрееве до сих пор висит, а практику снимать деньги после социальных поступлений он остановил несколько лет назад судом.
— Может, это пристав подговорил сотрудника банка: «Давай такое сделаем, чтоб мне по шапке прекратили бить. Ты сними и верни — у тебя всё нормально: ошибся и исправился. К тебе претензий нет, а я заработаю». Я эту версию тоже рассматриваю, — заметил журналисту Андреев.
Многодетный отец пояснил, что каждое перечисленное пособие маркируется особым шифром, который показывает, что это конкретное денежное поступление приставам забирать за долги нельзя. А тут, если рассматривать гипотезу Андреева, кто-то в банке «ошибочно» снял со счета деньги, но исправил свою «ошибку» и вернул их обратно. Только вот возвращаются деньги на счет уже без специального маркера об их неприкосновенности для списывания. Стало быть, пристав может забрать их в пользу долга.
Пострадавший многодетный отец предполагает, что это вообще может быть «обкаткой» схемы, при который у судебных приставов, по сути, появляется возможность изымать у должников даже те деньги, которые нельзя забирать по закону.
На прошлой неделе Андрей Андреев подал в суд на судебных приставов за снятие десяти тысяч рублей из «детских денег» и написал заявление о предполагаемом мошенничестве в полицию.
Что говорит Сбербанк и судебные приставы
Корреспондент направил запросы с просьбой прокомментировать странную историю в Сбербанк и в ФССП по Новосибирской области.
В Федеральной службе судебных приставов по Новосибирской области журналисту пояснили, что детские пособия при поступлении в банк действительно кодируются. А самим приставам, мол, не видно, когда на карту должника поступают очередные деньги, — они только направляют в банк постановление о взыскании с должника денежных средств. Поэтому, заметили в ФССП, все вопросы по странным транзакциям надо адресовывать в Сбербанк.
— С целью получения пояснений законности списания денежных средств со счета заявителю необходимо обратиться в кредитную организацию, — ответил на журналистский запрос врио руководителя Главного управления ФССП по Новосибирской области майор внутренней службы Сергей Неведомский.
В Сбербанке не стали отвечать на вопросы, заданные корреспондентом НГС, сославшись на банковскую тайну.
— Банк не вправе разглашать подробности операций по счетам клиентов. В случае любых опасений в совершении подозрительных операций по счету рекомендуем клиенту незамедлительно обратиться в банк, — ответили в Сбербанке на запрос корреспондента НГС.
На запрос в полицию о судьбе заявления Андрея Андреева на момент публикации статьи ответ еще не поступил.
Мошенничества с детскими пособиями бывают разные.