В начале сентября в Новосибирске заработала аэродинамическая труба. Спортивно-развлекательный комплекс Free Fly, который открыл предприниматель из Екатеринбурга Николай Чичканов, полностью восстановили после июльского погрома, учиненного неизвестными вандалами с топорами. Корреспондент НГС Илья Калинин отправился испытать на себе, каково оно — парить в воздухе без крыльев.



В Новосибирске в промышленно-деловой зоне улицы Спартака заработала аэродинамическая труба. Точнее восстановили комплекс Free Fly после июльского нападения неизвестных вандалов с топорами. Мы отправились туда, чтобы лично испытать на себе выражение «вылететь в трубу». В буквальном смысле.

