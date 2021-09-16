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Вылетел в трубу: корреспондент НГС испытал на себе необычное развлечение, которое длится всего пару минут. Смотрите на видео

В Новосибирске восстановили разрушенный вандалами с топорами аэродинамический комплекс

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Аэротруба Free Fly открылась в начале сентября после июльского нападения вандалов с топорами

Аэротруба Free Fly открылась в начале сентября после июльского нападения вандалов с топорами

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В начале сентября в Новосибирске заработала аэродинамическая труба. Спортивно-развлекательный комплекс Free Fly, который открыл предприниматель из Екатеринбурга Николай Чичканов, полностью восстановили после июльского погрома, учиненного неизвестными вандалами с топорами. Корреспондент НГС Илья Калинин отправился испытать на себе, каково оно — парить в воздухе без крыльев.

В Новосибирске в промышленно-деловой зоне улицы Спартака заработала аэродинамическая труба. Точнее восстановили комплекс Free Fly после июльского нападения неизвестных вандалов с топорами. Мы отправились туда, чтобы лично испытать на себе выражение «вылететь в трубу». В буквальном смысле.

Аэродинамическая труба для большинства — вещь непонятная: то ли спортивный объект, то ли развлечение какое диковинное. На самом деле это и первое, и второе: здесь проводят тренировки и те, кто увлекается парашютным спортом, и те, кто просто решил испытать необычные ощущения.

Предприниматель из Екатеринбурга Николай Чичканов решил создать аэротрубу, когда увлекся парашютным спортом

Предприниматель из Екатеринбурга Николай Чичканов решил создать аэротрубу, когда увлекся парашютным спортом

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— Прежде всего, это, разумеется, спортивный объект. Но, как и многие другие виды спорта, как горные лыжи, например, или сноуборд, многие выбирают его как активное времяпрепровождение. Так же у нас и с трубой: люди приходят полететь, стресс, может быть, отпустить небольшой. Потому что, когда заходишь внутрь, всё забываешь. Ощущения абсолютно идентичны прыжку с парашютом, за исключением того, что нет какого-то риска, — рассказал основатель сети аэродинамических комплексов Free Fly Николай Чичканов.

Николай Чичканов — предприниматель из Екатеринбурга, основатель аэродинамического комплекса Free Fly у себя в городе (в 2017 году) и в Новосибирске. Идея создать аэротрубу у него появилась с увлечением парашютным спортом. До бизнеса с аэротрубами работал инженером, проектировал нефтяные и газовые скважины в крупнейшей мировой нефтесервисной компании Schlumberger.

Для первоначального полета местные инструкторы советуют брать пять минут (3000 рублей — для взрослых или 2000 рублей — для детей). Может показаться, что этого времени очень мало, но поверьте, пяти минут на первый раз будет более чем достаточно. Я убедился в этом лично. Два раза по 2,5 минуты — первый раз пробуешь и привыкаешь, потом начинает хоть что-то получаться. У некоторых, правда, и сразу может получиться. Как у моего коллеги — видеооператора Антона.

Такие кульбиты получится делать в воздухе не сразу

Такие кульбиты получится делать в воздухе не сразу

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Но я поначалу болтался в стеклянном стакане, как… шлюпка в океане во время девятибалльного шторма. Все время пытаешься вспомнить, как надо держать голову, руки, ноги и прочие в принципе несложные правила, озвученные инструктором. Со второго захода вроде что-то немного стало получаться.

Наверное, стоит рассказать про ощущения. Сложно подобрать какие-то подходящие слова, но эмоций, поверьте, много. И они очень сильные. Я давно подумывал прыгнуть с парашютом, но всегда что-то останавливало. А однажды добавилась еще и боязнь: когда бывший главный редактор НГС сломал во время прыжка ногу. В аэротрубе же легкий страх если и появляется, то только во время первого шага, как на тарзанке. Надо встать спиной к стеклу, правильно раскинуть руки, упасть лицом вниз на поток воздуха и держаться в воздухе, как учил инструктор. Потом — эмоции и попытка научиться управлять телом: любое резкое движение делает из тебя бултыхающийся объект, как та самая шлюпка. Сильного желания прыгнуть с парашютом, скажу честно, после первых пяти минут не возникло, но вот мысль, что сюда надо обязательно вернуться, в голове засела.

14 июля НГС рассказал об инциденте и показал видео, как в помещение аэродинамического комплекса Free Fly на Спартака ворвались вандалы и топорами порубили установку и аппаратуру. Новосибирская полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Расследование еще продолжается.

26 июля НГС рассказал, кто после уничтожения аэродинамического комплекса Free Fly стал единственным претендентом на деньги крупного федерального проекта: им оказался авторитетный бизнесмен и бывший депутат из Кемерово.

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