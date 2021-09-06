Заработала аэротруба, которую в июле разгромили вандалы с топорами

В Железнодорожном районе на улице Спартака заработала аэротруба, которую 14 июля разгромили девять неизвестных вандалов с топорами.



— Получилось восстановить всё быстро, потому что была поддержка со всех сторон бизнес-сообщества. Например, даже завод, который стекла изготавливает, вошел в положение, отодвинул крупные заказы и сделал нам вперед очереди. И здесь, в Новосибирске, многие нас поддержали. Некоторые люди из того же Екатеринбурга (у Чичканова в Екатеринбурге тоже аэродинамическая труба. — Прим. ред.) говорили: «Давай мы купим твои услуги на год вперед, чтобы тебе сейчас деньгами помочь». Причем это был не один человек — многие сопереживали, — рассказал директор аэродинамического комплекса Free Fly Николай Чичканов.

