Заработала аэротруба, которую в июле разгромили вандалы с топорами

В Железнодорожном районе на улице Спартака заработала аэротруба, которую 14 июля разгромили девять неизвестных вандалов с топорами.
— Получилось восстановить всё быстро, потому что была поддержка со всех сторон бизнес-сообщества. Например, даже завод, который стекла изготавливает, вошел в положение, отодвинул крупные заказы и сделал нам вперед очереди. И здесь, в Новосибирске, многие нас поддержали. Некоторые люди из того же Екатеринбурга (у Чичканова в Екатеринбурге тоже аэродинамическая труба. — Прим. ред.) говорили: «Давай мы купим твои услуги на год вперед, чтобы тебе сейчас деньгами помочь». Причем это был не один человек — многие сопереживали, — рассказал директор аэродинамического комплекса Free Fly Николай Чичканов.
На все работы, по словам директора комплекса, было потрачено около 1,5 миллиона рублей: это изготовление разрушенного стекла и монтаж аэротрубы. Но окончательную цифру всех расходов еще не посчитали. Сюда, заметил Чичканов, надо добавить и траты на оплату вынужденного простоя работников компании, чтобы они не уволились, и расходы на нанятую охрану с установленными везде камерами наблюдения, сигнализацией и тревожной кнопкой. Помимо этого, объект еще и застраховали. Работает комплекс Free Fly, как и раньше, в ежедневном режиме.
14 июля НГС рассказал об инциденте и показал видео, как в помещение аэродинамического комплекса Free Fly на Спартака ворвались вандалы и топорами порубили установку и аппаратуру. Новосибирская полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Расследование еще продолжается.
В результате погрома Free Fly не смог участвовать в борьбе за крупный федеральный проект «Летай со мной» и принимать гостей мировых соревнований по парашютному мундиалю, который в августе прошел в Кемеровской области. Эксперты в парашютном бизнесе предположили, что это передел рынка Сибири. После громкого нападения вандалов единственным участником этих проектов оказался конкурент Free Fly — недавно открывшаяся аэротруба на ВАСХНИЛе. Так получилось, что владельцем аэротрубы на ВАСХНИЛе является известный кемеровский бизнесмен Андрей Барабаш. Он же — президент Федерации парашютного спорта России и единственный, кто смог претендовать после выхода из строя Free Fly на участие в федеральной программе «Летай со мной», а также обслуживать участников мундиаля.
26 июля НГС подробно рассказал об известном кемеровском бизнесмене Андрее Барабаше, экс-депутате местного горсовета, который несколько лет назад попал в скандальную историю с полицейской погоней и выстрелами в дорожных инспекторов. Около полугода эта история не попадала в СМИ, но потом видео показал один из российских телеканалов. Видео можно посмотреть по ссылке в материале НГС о бизнесмене Барабаше.