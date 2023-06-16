Жительница Новосибирска 1,5 года получала выплаты за несуществующего ребенка

Октябрьский районный суд вынес приговор 24-летней жительнице Новосибирска. Девушку признали виновной в мошенничестве с выплатами.
— 19 июня 2020 года осужденная предоставила в ГКУ Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения Октябрьского района
На основании фиктивного документа сибирячка 1,5 года получала социальные выплаты по уходу за ребенком. Всего за это время она получила почти полмиллиона рублей. Суд приговорил женщину к
В 2020 году Калининский суд осудил сибирячку за похожее преступление. По липовому свидетельству о рождении ей удалось получить материнский капитал, который она потратила на ипотеку.