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Жительница Новосибирска 1,5 года получала выплаты за несуществующего ребенка

Так ей удалось заработать почти полмиллиона рублей

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Девушке дали 2 года условно

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Октябрьский районный суд вынес приговор 24-летней жительнице Новосибирска. Девушку признали виновной в мошенничестве с выплатами.

— 19 июня 2020 года осужденная предоставила в ГКУ Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения Октябрьского района г. Новосибирск» поддельное свидетельство о рождении ею ребенка, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

На основании фиктивного документа сибирячка 1,5 года получала социальные выплаты по уходу за ребенком. Всего за это время она получила почти полмиллиона рублей. Суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы условно, по иску прокуратуры с нее взыскан причиненный ущерб.

В 2020 году Калининский суд осудил сибирячку за похожее преступление. По липовому свидетельству о рождении ей удалось получить материнский капитал, который она потратила на ипотеку.

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