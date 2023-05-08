Новосибирец едва не купил инструменты на парковке «Леруа Мерлен» втридорога — как работают мошенники

Затем мужчина начал жаловаться на наймодателя, как он с ним нецензурно ругался. Однажды якобы даже набил работодателю лицо за то, что тот не оплатил его месячный труд за построенный дом. Я усомнился в его намерениях, тогда мужчина стал доказывать, что его национальность не позволяет ему обманывать и что если я так думаю, то обижаю его, и так далее и тому подобное. Выглядело всё очень правдоподобно. Он сам быстро погрузил все инструменты в мою машину и сказал, что можно продать это всё на сайте с объявлениями минимум за 150 тысяч рублей как б/у. Открыл на своем телефоне страницу сайта с объявлениями и показал, за сколько продают эти генераторы. Всё правдоподобно выглядело, они там были не менее 130 тысяч рублей. Как потом выяснил, на официальном сайте совсем другая стоимость, в разы меньше. Я достал 1000 рублей и протянул ему.