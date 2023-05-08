Новосибирец едва не купил инструменты на парковке «Леруа Мерлен» втридорога — как работают мошенники

Мошенники не дремлют и каждую неделю придумывают новые способы обмануть людей. В начале апреля в редакцию НГС пришло письмо от читателя, который рассказал, как ему пытались продать инструменты на парковке «Леруа Мерлен» втридорога. Далее мы публикуем рассказ новосибирца от первого лица. Мужчина пожелал остаться анонимным.
Я поехал в строительный магазин за покупками. Вышел из машины и направился ко входу в магазин. И тут ко мне подъезжает легковой автомобиль с мужчиной не русской национальности (но, думаю, тут национальность не имеет значения). Водитель предлагает почти за бесценок, за тысячу рублей, купить инструменты (шуруповерт Makita, бензогенератор Honda и набор ключей с головками). Свою продажу он объяснил тем, что едет в аэропорт срочно улетать в Киргизию, так как здесь свое отработал, ночевать негде, а инструменты забрал у наймодателя в счет оплаты. Свой арендованный автомобиль он сдает прям в аэропорту. Якобы на таможне всё это отбирают, а вот встретил меня и хоть за одну тысячу готов отдать в хорошие руки, лишь бы не досталось это всё таможенникам, которые за бесплатно заберут себе.
Я решил посмотреть на эти инструменты для интереса. Он быстро припарковался, открыл багажник. Там были вполне новые наборы инструментов и новый генератор Honda. Он всё это открыл при мне и даже завел генератор, показав его работоспособность. На генераторе был логотип Honda с QR-кодом и логотипом. Я навел на QR-код камеру и высветилась страница интернет-магазина «Все инструменты» с этим генератором и его стоимостью около
Затем мужчина начал жаловаться на наймодателя, как он с ним нецензурно ругался. Однажды якобы даже набил работодателю лицо за то, что тот не оплатил его месячный труд за построенный дом. Я усомнился в его намерениях, тогда мужчина стал доказывать, что его национальность не позволяет ему обманывать и что если я так думаю, то обижаю его, и так далее и тому подобное. Выглядело всё очень правдоподобно. Он сам быстро погрузил все инструменты в мою машину и сказал, что можно продать это всё на сайте с объявлениями минимум за 150 тысяч рублей как б/у. Открыл на своем телефоне страницу сайта с объявлениями и показал, за сколько продают эти генераторы. Всё правдоподобно выглядело, они там были не менее 130 тысяч рублей. Как потом выяснил, на официальном сайте совсем другая стоимость, в разы меньше. Я достал 1000 рублей и протянул ему.
Он взял купюру и вот потом началось: «Брат, ты не понял, одну тысячу не рублей, а долларов». Я уже не сомневался, что это начался «развод». Заставил всё это выгрузить обратно из моей машины. Из ниоткуда подошел второй его «брат», и они уже вместе начали уговаривать меня купить инструменты хотя бы за 20 тысяч рублей. Можно переводом на карту и даже съездить домой ко мне. Но я уже был на взводе, и им пришлось все-таки выгрузить это обратно к себе. Только после того, как они уехали, я понял, что моя тысяча уехала с ними.
Потом уже, когда я приехал домой, зашел в интернет, и оказалось, что это вполне рабочая схема во многих городах. И на сайте с бесплатными объявлениями есть эти генераторы, только их цена около 15 тысяч рублей и характеристики совсем не те, а гораздо ниже. Хотя есть и по ценам, которые он предлагал. Тоже, видимо, хотели обмануть доверчивых людей. Также в объявлениях были китайские инструменты по цене от двух до трех тысяч рублей.
Просто у мошенников были грамотная реклама, наклейки, поддельные чеки и сайты с объявлениями, которые вовсе не сайты, а фишинговые страницы. Может, этот мой опыт поможет доверчивым людям (возможно, и пенсионерам) не попасться на такую подготовленную уловку мошенников. Так понимаю, действуют они на огромных парковках крупных строительных магазинов.
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