Микрокредитной компании из Новосибирска задолжали больше 700 человек со всей России — они утверждают, что займов не брали

Внезапные должники

В феврале жительница Краснодара Суанда Арданова получила письмо из суда. Женщина с удивлением узнала, что должна некоему «Агентству финансовых решений» 12,5 тысячи рублей по договору займа от 8 марта 2022 года. Сам заём якобы составлял 5 тысяч рублей, остальная сумма набежала с процентами. Поняв, что имеет дело с коллекторами, краснодарка решила изучить свою кредитную историю и пришла в ужас.



— Я была просто ошарашена: мой кредитный рейтинг был 860, а стал 163. Это означало, что ипотеку, которую я планировала оформить в ближайшее время, мне никто не одобрит. Из кредитной же истории я узнала, что изначально заём был оформлен в МКК «Финансовый супермаркет», — рассказала Суанда.

