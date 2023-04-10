Микрокредитной компании из Новосибирска задолжали больше 700 человек со всей России — они утверждают, что займов не брали

Несколько сотен человек со всей России неожиданно обнаружили, что должны микрокредитной организации из Новосибирска и долги их давно просрочены. И «неожиданно» здесь — отнюдь не преувеличение. У пострадавших вдруг списывали деньги с карты или они получали судебные приказы о списании суммы задолженности. НГС попытался разобраться, как люди из Краснодара и Челябинска умудрились без ведома самих себя набрать долгов в Сибири, а заодно застраховать свою жизнь.
Внезапные должники
В феврале жительница Краснодара Суанда Арданова получила письмо из суда. Женщина с удивлением узнала, что должна некоему «Агентству финансовых решений» 12,5 тысячи рублей по договору займа от 8 марта 2022 года. Сам заём якобы составлял 5 тысяч рублей, остальная сумма набежала с процентами. Поняв, что имеет дело с коллекторами, краснодарка решила изучить свою кредитную историю и пришла в ужас.
— Я была просто ошарашена: мой кредитный рейтинг был 860, а стал 163. Это означало, что ипотеку, которую я планировала оформить в ближайшее время, мне никто не одобрит. Из кредитной же истории я узнала, что изначально заём был оформлен в МКК «Финансовый супермаркет», — рассказала Суанда.
Женщина не теряла документы и никому не сообщала свои паспортные данные, при помощи которых мошенники могли бы повесить на нее кредит. Поэтому Суанда решила проверить свой профиль на «Госуслугах».
— Я проверила в личном кабинете все разрешения и обнаружила, что мошенники давали разрешения на обработку персональных данных, — рассказала пострадавшая. — Кроме того, в мой личный кабинет были входы с неизвестных IP-адресов в дату оформления микрозайма.
В краснодарской полиции дело возбуждать отказались: прислали ответ, что «Финансовый супермаркет» не ответил на их запрос и никаких признаков мошенничества стражи порядка не усматривают. Зато удалось отменить судебный приказ, по которому со счета Суанды должны были списать долг, который краснодарка не брала.
Ко всему прочему оказалось, что кредит был застрахован, и Суанда должна еще и страховому агенту — некоей ИП Наталье Михайловне Журавлевой. Сумма составила порядка 50 тысяч рублей: страховка и набежавшие проценты. Сейчас Суанда пытается бороться с мошенниками сама — насколько может в рамках закона.
— Я написала обращение в Центробанк, но Роскомнадзор перенаправил мое обращение опять в МВД. Сейчас готовлю досудебную претензию, запросы. В договоре займа указаны чужие карты и номер телефона, — рассказала пострадавшая от аферистов женщина.
Похожая история — и у сибирячки Марии. Женщина с удивлением выяснила, что 13 августа 2021 года якобы заняла в МКК «Финансовый супермаркет» 20 тысяч рублей, когда в феврале деньги, причем с процентами за просрочку, просто списали у нее с карты.
Микрозаймами Мария никогда не увлекалась: даже сейчас, когда она родила второго ребенка, денег семье в принципе хватало. Но лишних, чтобы раздавать их неизвестным мошенникам, разумеется, не было.
— Начала разбираться в ситуации и выяснила, что МКК продали мой долг коллекторской конторе СФО «Легал финанс», а те, в свою очередь, подали на меня в суд. По их информации, я должна им 50 тысяч в общей сложности, — негодует женщина.
Как и Суанда, Мария трепетно относилась к документам и полагала свой личный кабинет на «Госуслугах» местом защищенным — как выяснилось, зря.
— Из-за этого микрокредита мне наложили арест на карту, через которую я плачу свой кредит. Теперь платежи у меня с просрочкой в 1 день через третье лицо. И мы в этом же банке хотели брать ипотеку, но из-за просрочки у меня испорчена кредитная история и вероятность одобрения крайне мала, — рассказала Мария. — Теперь нам об ипотеке можно только мечтать.
Мария уже подала исковое заявление в Октябрьский районный суд Новосибирска (место регистрации относится именно к его подсудности) и с нетерпением ждет первого заседания, которое состоится в мае.
Историй россиян, которые неожиданно обнаружили себя злостными неплательщиками микрокредитов, хватит не на одну сотню очень похожих, практически одинаковых публикаций. Внезапное обнаружение долга, тщетные попытки доказать, что ничего не занимал, данные карты и контактного телефона, не совпадающие с настоящими… Займы, по словам пострадавших, выдавал «Финансовый супермаркет», иногда — «Отличные наличные».
Сомнительным бонусом ко всему перечисленному в некоторых случаях прилагалась страховка, которую оформляли индивидуальные предприниматели Инна Худышкина или Наталья Журавлева. В списке пострадавших — жители Москвы и Московской области, юга России, Урала, сибиряки.
Пострадавшие объединились, и сейчас пытаются решать свою проблему вместе. В телеграм-чате жертв аферистов на момент написания публикации состояли более 670 человек — и это только те, кто узнал о долге. Информацию по 420 «должникам» активисты уже обобщили. Их общая задолженность составляет более 3 миллионов 628 тысяч рублей, с процентами — более 7 миллионов 363 тысяч рублей. В реальности эту сумму нужно умножать как минимум на два.
Все дороги ведут в Сибирь?
Зачем вполне успешным жителям Краснодара или Челябинска оформлять микрозаймы в Новосибирске — загадка, но МКК «Финансовый супермаркет» зарегистрирован именно в столице Сибири.
По данным сервиса «Контур.Фокус», директором и единственным учредителем МКК «Финансовый супермаркет» является Николай Викторович Ванин. Самая свежая информация о финансовых делах компании указана по состоянию на конец 2017 года: тогда выручка «Финансового супермаркета» составила 1 тысячу рублей, а чистый убыток — 216 тысяч рублей. Компания зарегистрирована в бизнес-центре на улице Шевченко, 15/1, занимает офис 7 на
- ООО МКК «Агора» (работает под брендом «Отличные наличные»). Единственный учредитель — Станислав Юрьевич Корнилов, но прежде среди учредителей числился всё тот же Николай Ванин. Финансовые показатели, по данным сервиса «Контур.Фокус», также указаны на конец 2017 года: выручка — 100,3 миллиона рублей, чистый убыток — 15,3 миллиона рублей;
- ООО МКК «Авантаж» (связана с брендами «Отличные наличные» и «Точка займа»). Единственный учредитель — Станислав Юрьевич Корнилов, первым учредителем был всё тот же Николай Ванин. Данными о финансовых показателях свежее, чем пятилетней давности, «Контур.Фокус» также не располагает, зато «Авантаж» — единственная из этого списка компания, имевшая славное, прибыльное прошлое: выручка — 387,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 16,5 миллиона.
Если Николай Ванин является всего лишь владельцем и директором одной микрофинансовой организации, Станислав Корнилов — участник 44 юридических лиц, зарегистрированных в различных регионах России. Большинство из них так или иначе связаны с современным ростовщичеством: это микрокредитные компании, коллекторские фирмы, call-центры. ИП Корнилов Станислав Юрьевич зарегистрирован в Москве, там же, по информации наших коллег из MSK1.RU, коммерсант и проживает, на 60-м этаже апартаментов Москва-сити.
Узнать, связаны ли Ванин и Корнилов с массовыми проблемами россиян, или их микрокредитные компании стали просто удобным полем для деятельности мошенников (займы можно оформить дистанционно, прямо на сайте), не удалось: оба коммерсанта тщательно охраняют личную информацию о себе, включая контакты, и в открытых источниках ее найти не удалось.
Страховка от денег
Большинство жертв должны не только микрокредитным организациям, но и страховщикам: одновременно с оформлением займа люди якобы еще и застраховали свою жизнь. Большинство договоров были оформлены на ИП Худышкину Инну Владимировну и ИП Журавлеву Наталью Михайловну.
ИП Худышкина была зарегистрирована в городе Ульяновске, но в действительности женщина проживает в столице Республики Тыва, Кызыле. Ее профиль в «ВКонтакте» закрыт, а на страничке в «Одноклассниках» — только детские фото.
В телефонных книгах Худышкину записывали как Инна Владимировна, Инна Худышкина, Отличные наличные офис. Инна Владимировна свою деятельность как индивидуальный предприниматель уже прекратила, но одним из номеров, связанным с кредитными фирмами, пользоваться не перестала. Журналистам удалось дозвониться до Худышкиной, но, выслушав вопрос, женщина быстро сообщила, что находится за рулем, а впереди — сотрудники ГИБДД. После этого страховщица трубку не брала.
ИП Наталья Михайловна Журавлева также зарегистрирована в городе Ульяновске и до сих пор работает. Номер на ее сайте «Страхование-журавлева.рф» аналогичен контакту на таком же одностраничном сайте «Страхование-ванин.рф». Внизу отмечено: на самом деле страховщиком является СК «Гелиос страхование» — краснодарская страховая компания. Дозвониться до Натальи Михайловны не удалось.
НГС направил запросы в новосибирский главк МВД, чтобы узнать, сколько заявлений по поводу возможного мошенничества финансистов поступило в полицию, а также какова судьба этих заявлений. Кроме того, журналисты обратились в Минцифры, чтобы узнать, какие утечки персональных данных фиксировало ведомство.
В феврале наши челябинские коллеги составили инструкции, что делать, если на вас повесили микрозаём и как обезопасить свой профиль на «Госуслугах».