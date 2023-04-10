«Вам положен приз — 100 тысяч рублей»: бухгалтер, экс-бизнесмен и преподаватель рассказали, как их развели мошенники

Один беспроигрышный билет

Валерию 71 год. Долгое время он торговал запчастями, но в прошлом году решил закрыть ИП. В начале марта в соцсети «Одноклассники» он получил сообщение от профиля, который был оформлен так, словно это официальный аккаунт «Русского лото».

— «Вам предоставляется один бесплатный беспроигрышный билет», — цитирует Валерий то самое сообщение. — Нажимаю, подключаюсь. Бесплатный! И я выигрываю 200 рублей. Тут меня и зацепили. Но 200 рублей нельзя получить, на них нужно купить 2 билета. Первая лотерея оказалась без выигрыша. Беру второй билет. И тут: «Вы выиграли 350 тысяч рублей. Ура, мы вас поздравляем!»

