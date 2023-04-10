«Вам положен приз — 100 тысяч рублей»: бухгалтер, экс-бизнесмен и преподаватель рассказали, как их развели мошенники

В последние годы едва ли не каждый день мы читаем новости о том, как люди под разными предлогами отправляют преступникам большие деньги, а затем, опомнившись, обращаются в полицию. Наши омские коллеги из NGS55.RU поговорили с тремя жертвами мошенников. Их собеседниками стали бухгалтер, бывший предприниматель и молодой преподаватель. Как их обманули и сколько денег они потеряли — в материале.
Один беспроигрышный билет
Валерию 71 год. Долгое время он торговал запчастями, но в прошлом году решил закрыть ИП. В начале марта в соцсети «Одноклассники» он получил сообщение от профиля, который был оформлен так, словно это официальный аккаунт «Русского лото».
— «Вам предоставляется один бесплатный беспроигрышный билет», — цитирует Валерий то самое сообщение. — Нажимаю, подключаюсь. Бесплатный! И я выигрываю 200 рублей. Тут меня и зацепили. Но 200 рублей нельзя получить, на них нужно купить 2 билета. Первая лотерея оказалась без выигрыша. Беру второй билет. И тут: «Вы выиграли 350 тысяч рублей. Ура, мы вас поздравляем!»
Дальше началось всё самое интересное. Сперва у Валерия спросили, как именно он хочет получить деньги — наличкой или переводом на карту. Он выбрал второе. Затем пенсионеру предложили зарегистрироваться — ввести фамилию, имя, отчество и номер телефона. Далее его ждала новая задача. Чтобы получить выигрыш, необходимо заплатить налог. В пределах 600 рублей.
— Еще ничего не получил, но нужно заплатить налог. Я просто раньше выигрыши не получал, не оформлял, поэтому схема для меня была нова. Ну надо заплатить налог. Выставляется счет, квитанция — как обычно. Подтвердил по SMS. Далее следующая опция — нужно застраховать. На выбор две компании. В одной страхование стоит 800 с чем-то рублей, во второй — дороже. Выбираю сумму поменьше, страхую. Там еще комиссия. Подтверждаю по SMS. То есть я сам подтвердил все расходы, — говорит он.
На этом история не закончилась. Оказалось, что необходимо заплатить платежной системе, чтобы получить выигрыш. Валерий делал всё по инструкции. Затем — еще одна проблема. Банк неспособен разом выплатить 350 тысяч. Пенсионеру объяснили, что планируется два платежа, но за каждый перевод надо заплатить. Это тоже было сделано. Затем Валерию заявили, что деньги дошли до «транзитного счета». Правда, есть проблема — это тоже не бесплатно. Нужно заплатить 3500 рублей.
— На этом я остановился и попытался отмотать всё обратно. Когда понял, что что-то не то, хотел распечатать все документы и сохранить. Почти ничего не удалось. Единственное — чеки платежей. Ну и всё. Позвонил в банк, попросил заблокировать карту. После этого подал заявление в прокуратуру, затем в ФСБ и МВД. Пришел, включил компьютер, а мне на следующий день пришло сообщение от нового адреса, мол, почему я деньги не забираю. Я все это кинул в спам, распечатал, отправил в девятый отдел [полиции]. Потом открыл папку спама. Оказалось, там еще было 6–7 подобных сообщений. Я думаю, после первого случая была небольшая атака на мою почту. Вот и всё. Мораль сей басни такова: не бывает сыр бесплатным. Только если в мышеловке, — сказал Валерий.
Общая сумма, которой лишился мужчина, составила 16 тысяч рублей. По словам Валерия, проблема была в том, что он не знал, как проходит процесс получения выигрыша в лотерею. Вот и полагал, что всё так и должно быть.
Помогла деньгами знакомой
Большую часть жизни 56-летняя Елена трудится бухгалтером в компании, которая занимается речными грузоперевозками. Жертвой мошенника она стала недавно. В один день в мессенджере Telegram ей внезапно написала знакомая, с которой она давно не общалась. Диалог выглядел примерно так:
— Привет, я не отвлекаю?
— Привет, нет, не отвлекаешь.
— Лен, ты можешь мне до завтра 15 тысяч дать взаймы?
— Пришли номер карты.
Номер карты Елене прислали. Еще пообещали отдать комиссию при переводе (банки были разные). Елена и в самом деле отправила 15 тысяч старой знакомой. На следующий день она много думала об этой просьбе. Ей казалось странным то, что знакомая не позвонила и не поблагодарила ее. Всё это было подозрительно.
Наконец Елена решилась на то, что должна была сделать еще до перевода денег, — позвонить.
— Звоню ей на следующий день, говорю: «Тань, а тебя случайно не взломали?» А она мне: «А ты что, отправила?» Я говорю: «Да...» Она отвечает: «Блин. Мне казалось, что я всем позвонила». <…> Мы с ней не так часто общаемся, и она, наверное, не подумала о том, что меня нужно известить, — вспоминает Елена тот разговор.
Затем ее знакомая поехала в полицию. Сотрудникам она рассказала о том, что ее аккаунт взломали и используют его в мошеннических целях. Елена говорит, что не знала о такой схеме развода. Примечательно, что спустя пару дней после случившегося ее мужу пришло похожее сообщение от знакомого. Оба были готовы, поэтому на уловку не повелись.
Несмотря на расходы, женщина считает, что получила хороший опыт. Ей одновременно и смешно, и до боли неловко из-за произошедшего. В голове сидит мысль: все-таки негоже бухгалтеру с большим опытом работы так легко расставаться с деньгами:
— Хороший человек [написал]. Ну мало ли что у нее случилось? Мало ли? Я сама виновата. Надо было позвонить. А вдруг человеку будет неудобно? Вот эта ложная деликатность... Хорошо, что деньгами [заплатила за опыт]. Ни здоровьем, ни чем-либо другим.
Рандомный победитель
Наш третий собеседник — 24-летний Павел. Молодой человек оканчивает в этом году магистратуру и уже работает преподавателем иностранных языков в колледже. На уловку мошенника он попался 1 марта.
— Мне пришло уведомление в Telegram. «Поздравляем, вы были определены в качестве претендента на победу, ваш аккаунт был выбран. Вам положен приз в размере 100 тысяч рублей. Для того чтобы получить приз, обратитесь к инвестору», — процитировал сообщение молодой человек.
В ссылке был указан профиль некоего «инвестора» Евгения Вавилова. Павел, конечно, связался с ним: рассказал, что стал победителем и теперь ему положено 100 тысяч рублей.
— Он сказал: «Здорово! Давайте совершим закрепительный платеж, чтобы удостовериться в том, что этот счет действительно ваш. И чтобы банк подтвердил, что на него безопасно переводить деньги», — вспомнил Павел.
Молодой преподаватель несколько раз отправлял разные суммы на реквизиты, которые прислал ему мошенник. Павлу отвечали, что банк каждый раз отклоняет операцию, так как считает ее подозрительной.
— [Он говорил, что] пришло, но банк отклоняет операцию, так как посчитал ее подозрительной, платеж не стал доверительным. Чтобы этот счет был признан банком действительным, безопасным, что туда можно переводить [деньги], нужно еще перевести средства, — рассказал Павел.
Вечером мошенник предложил Павлу отправить еще две с половиной тысячи рублей. Павел послушал и сделал это. Результат был тот же.
— Затем он говорит: «Сейчас всё точно получится. Последний перевод. Я вас уверяю! Я вам тогда не 100 тысяч переведу, а 300 тысяч! Так сказать, бонус за то, что вы ждали и несколько раз проводили операцию». Мой последний платеж был в размере 4 тысяч. Затем переписка моментально удалилась, было написано «данный пользователь был очень давно в сети». Но частично у меня переписка сохранилась, с ней я, собственно, и пошел в полицию, — заключил он.
Павел говорит, что рассылка была от группы Вавилова в Telegram. Этот канал продвигается так, будто бы связан с инвестициями. По словам молодого человека, профиль Вавилова не вызывал каких-либо подозрений. Ему казалось, что он общается именно с тем человеком, чье фото стоит на аватарке.
Таким образом, Павел лишился 10 тысяч рублей. Он понимает, что отделался малой кровью, ведь другие жертвы отдают мошенникам суммы гораздо больше. А кто-то и вовсе берет кредиты, которые потом самостоятельно и выплачивает. Но всё же молодой человек признался, что получил серьезный ущерб. Как ни крути, а деньги эти он заработал собственным трудом.