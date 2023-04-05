«Спросили, кому перевод»: у пенсионерки сорвалась покупка квартиры из-за блокировки банковской карты

Ирина — молодая пенсионерка из Челябинска. Она решила приобрести квартиру, но при переводе покупателю первой же суммы банк неожиданно заблокировал ее карту. Женщина отправилась в кредитное учреждение за наличкой. Но ей отказали в выдаче денег. Дело дошло до вызова полиции. А банк выставил комиссию за снятие денег — 12 тысяч рублей. Эта сумма соответствует тарифам, сообщили в Альфа-Банке. Наши челябинские коллеги из 74.RU разбирались, на что обращать внимание при переводах и снятии наличных денег.
«Подумала, что мошенники звонят»
Ирина продала квартиру и вырученную сумму — больше миллиона рублей — положила на счет в банке. Женщина собиралась приобрести другое жилье. И решила, что, пока подыскивает варианты, деньги для безопасности лучше хранить в финансовом учреждении.
— В начале марта мы с дочерью присмотрели квартиру, нужно было перечислить часть средств. Деньги переводила по приложению Альфа-Банка. Но тут вдруг стало что-то происходить: картинка на экране зависла, перевод застрял «в обработке». Через полчаса позвонил кто-то с московского номера. Слышно плохо, что-то говорит, потом ква-ква… Спросил: «Вы перечисляете деньги?» Я подтвердила операцию и сумму. Голос начал допытываться, кому перечисляете. Тут уже подумала, что мошенники звонят, и бросила трубку, — рассказала Ирина. — А вскоре после звонка пришло сообщение о блокировке карты.
Женщина перепугалась и начала звонить на горячую линию Альфа-Банка. По ее словам, дозвонилась только через полчаса.
— «Вы не назвали, кому отправили деньги» — так мне объяснили блокировку. А разве я обязана докладывать, кому и зачем шлю деньги? — удивилась Ирина.
Сотрудник горячей линии сообщил, что рассмотрение ее обращения продлится три-пять дней. И посоветовал обратиться лично в отделение банка, чтобы разблокировать карту.
Ирина отправилась в головное отделение Альфа-Банка в Челябинске. Там ее начали спрашивать о ранее проведенных операциях, суммах и получателе. Пока идет разбирательство с блокировкой, Ирина решила снять деньги наличными. Но, по ее словам, банк отказался выдать ей деньги со счета.
— Дальше уже тяжело было общаться. Даже вызвала полицию, чтоб составили протокол о наличии моих денег в этом банке. Они приехали и, поулыбавшись, сказали, что в такие гражданско-правовые отношения не вмешиваются, — продолжила Ирина. — В конце концов в банке сказали, что выдадут 300 тысяч рублей, но с комиссией. А это 12 тысяч — ужас какой-то!
По словам клиентки, с горем пополам она нашла выход: разделила сумму на две части и перечислила на другой счет. Получилось тоже с комиссией, но в разы меньше —
— Но я так и не поняла, почему за то, чтобы снять свои деньги со своего счета, я должна платить банку несколько тысяч? — возмутилась Ирина. — Покупку квартиры пришлось отменить — сделка сорвалась. А цены на жилье растут с каждым днем.
— Сообщение о вызове зарегистрировано в отделе полиции «Центральный», — подтвердили 74.RU в пресс-службе городского управления МВД.
Как это объяснили в банке
Банк действовал согласно правилам, сообщили представители Альфа-Банка в ответ на запрос 74.RU.
— Сотрудник во время звонка может спросить о том, кто и куда делает перевод, а также на какую сумму. Никакие коды, логины и пароли во время звонка не запрашиваются, — объяснили в пресс-службе Альфа-Банка.
Также в кредитном учреждении объяснили, почему при выдаче финансовых средств наличными насчитали внушительную комиссию.
— Деньги пришли на счет безналично и пролежали менее 30 дней — согласно тарифам банка в таком случае берется комиссия 5%. Такую комиссию берут большинство банков. Если снимать через кассу менее
Также клиенту предложили альтернативный вариант без комиссии: перевод через отделение банка с предоставлением полных реквизитов получателя, добавили в банке.
Советы юриста
Предотвратить проблемы с непомерными комиссиями, новыми тарифами и другими банковскими сюрпризами можно только благодаря внимательности потребителя.
— Если клиент уверен, что его права нарушены, он может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или Банк России, а также с иском в суд и взыскать неосновательное обогащение с банка, — объяснил адвокат, руководитель SAUNIN Law Practice Андрей Саунин.
Но право обжаловать случившееся постфактум мало кого утешит и согреет. Поэтому клиентам банков лучше всего заранее позаботиться о правильном понимании своих отношений с кредитным учреждением:
- обязательно прочитать договор с банком до подписания;
- отдавать себе отчет, что выгодные в данный момент условия (комиссия, тариф, кешбэк, проценты на остаток и так далее) установлены не навечно;
- постоянно следить за обновлениями условий на сайте, в приложении, соцсетях и мессенджерах банка;
- при любом сомнении звонить на горячую линию банка, писать в чат техподдержки и сохранять скрины общения с оператором.
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