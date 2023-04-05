«Спросили, кому перевод»: у пенсионерки сорвалась покупка квартиры из-за блокировки банковской карты

«Подумала, что мошенники звонят»

Ирина продала квартиру и вырученную сумму — больше миллиона рублей — положила на счет в банке. Женщина собиралась приобрести другое жилье. И решила, что, пока подыскивает варианты, деньги для безопасности лучше хранить в финансовом учреждении.



— В начале марта мы с дочерью присмотрели квартиру, нужно было перечислить часть средств. Деньги переводила по приложению Альфа-Банка. Но тут вдруг стало что-то происходить: картинка на экране зависла, перевод застрял «в обработке». Через полчаса позвонил кто-то с московского номера. Слышно плохо, что-то говорит, потом ква-ква… Спросил: «Вы перечисляете деньги?» Я подтвердила операцию и сумму. Голос начал допытываться, кому перечисляете. Тут уже подумала, что мошенники звонят, и бросила трубку, — рассказала Ирина. — А вскоре после звонка пришло сообщение о блокировке карты.

