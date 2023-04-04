Следователи возбудили дело из-за смерти 8-летнего мальчика, найденного в новосибирской реке

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти
— На место происшествия незамедлительно выехали руководитель и следователи Коченевского межрайонного следственного отдела, следователи-криминалисты отдела криминалистики СУ СК России по Новосибирской области. При осмотре тела мальчика видимых телесных повреждений не обнаружено, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Следователи возбудили дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас проводятся следственные действия для установления обстоятельств.
Вчера мальчика искали волонтеры «ЛизаАлерт» и новосибирские полицейские. Ребенок играл возле своего дома, а потом пропал.
В середине марта в Новосибирской области в пожаре погибли двое детей. Предварительно, причиной пожара стала игра с огнем.