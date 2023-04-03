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Тема дняДва дома и киоски загорелись на Выборной
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«Играл возле дома, потом пропал». 8-летнего мальчика ищут волонтеры под Новосибирском

Отряд поисковиков «Лиза Алерт» прочесывает окрестности села Новотырышкина Колыванского района

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Последний раз мальчика видели неподалеку от его дома

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Волонтеры организовали срочный сбор для поиска пропавшего 8-летнего Ярослава Усынина. Мальчик ушел из дома в селе Новотырышкина 3 апреля около полудня и не вернулся.

— Внимание! Срочный сбор на поиск с 21:30 и далее по мере готовности экипажей, — говорится в сообщении «Лиза Алерт» Новосибирской области.

Известно, что Ярослав еще в районе 13:00 играл возле дома, а потом пропал. Его приметы: рост около 140 сантиметров, телосложение плотное, глаза карие, а волосы русые. Мальчик одет в черную куртку с желтыми полосами, черные штаны и ботинки и светло-зеленую шапку.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Ярослава, сообщите, пожалуйста, координатору «Лиза Алерт» Юлии по телефону: +7 983 322-47-95.

Ранее НГС рассказал, как именитые следователи, Карелин и экстрасенсы искали двух школьниц — родители ждут их 30 лет.

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