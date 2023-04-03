«Играл возле дома, потом пропал». 8-летнего мальчика ищут волонтеры под Новосибирском

— Внимание! Срочный сбор на поиск с 21:30 и далее по мере готовности экипажей, — говорится в сообщении «Лиза Алерт» Новосибирской области.



Известно, что Ярослав еще в районе 13:00 играл возле дома, а потом пропал. Его приметы: рост около 140 сантиметров, телосложение плотное, глаза карие, а волосы русые. Мальчик одет в черную куртку с желтыми полосами, черные штаны и ботинки и светло-зеленую шапку.

